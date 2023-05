टी-20 में Virat Kohli की धीमी बल्लेबाजी ने उठाए सवाल, रिकी पोटिंग ने ऐसा कहकर चौंकाया

इससे साफ जाहिर होता है कि टीमों को अगर पावर प्ले में अच्छा स्कोर बनाना है तो उसे आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी. ऐसे में पारी सवारने वाले बल्लेबाजों की भूमिका गौण हो जाती है. दिल्ली के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) इस सत्र के शुरू में टी20 में एंकर की भूमिका पर संदेह व्यक्त कर चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व कप्तान ने कहा था,‘मेरा मानना है कि अगर आपके पास आक्रामक और पावरफुल बल्लेबाज हैं तो वह एंकर की भूमिका निभाने के लिए अपना खेल बदल सकते हैं लेकिन पारी संवारने वाले की भूमिका निभा रहा बल्लेबाज बमुश्किल ही 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना पाएगा, इस साल अगर कोई खिलाड़ी ऐसा कर सकता है तो वह अजिंक्य रहाणे है.'

पोंटिंग ने कहा ‘मुझे लगता है कि एंकर की भूमिका घटती जा रही है.. यह क्रीज पर उतरने वाले बल्लेबाज पर निर्भर करता है क्योंकि कई बार आपको वैसी शुरुआत नहीं मिलती जैसे आप चाहते हैं और ऐसे में आपको अपनी भूमिका बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है.'

जब-जब विराट का स्ट्राइक रेट 120 से कम रहा

52 (44) Vs केकेआर, 2016

55 (48) Vs RPS, 2017

50 (43) Vs CSK, 2020

58 (53) Vs GT जीटी, 2022

55 (46) Vs DC, 2023

