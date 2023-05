विराट कोहली हुए राशिद खान के फैन, कमाल कैच को देखकर किया ऐसा कॉमेंट - Video

विराट कोहली (Virat Kohli) को भी राशिद खान का ये कैच काफी पसंद आया और किंग कोहली ने अपने सोशल मीडिया पर राशिद खान की तारीफ करते हुए लिखा कि " दुनिया के सबसे बेहतरीन कैचों में से एक"

Exceptional grab 😎



The @gujarat_titans needed a special effort to break the opening partnership & @rashidkhan_19 does exactly that 🙌#TATAIPL | #GTvLSGpic.twitter.com/ldRQ5OUae8

— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2023

मैच की अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रनों से हरा दिया. 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम 20 ओवर में 171 रन ही बना पाई और ये मुकाबला हार गई. गुजरात की तरफ से मोहित शर्मा ने 4 विकेट चटकाए. वहीं लखनऊ की ओर से क्विंटन डी कॉक ने 70 रनों की पारी खेली.

इससे पहले लखनऊ के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 227 रन बनाए. गुजरात की तरफ से इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी देखने को मिली. पहले ऋधिमान साहा ने 81 रन बनाए और बाद में शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे और 94 रनों की नाबाद शानदार पारी खेली. वहीं लखनऊ की ओर से मोहसिन खान और आवेश खान को 1-1 विकेट मिला.

फैंस के लिए खास बात ये रही कि आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दो भाई किसी मैच में दो विरोधी टीमों की कप्तानी कर रहे हों. गुजरात के कप्तान हार्दिक पंड्या हैं. वहीं केएल राहुल के चोटिल होने का बाद क्रुणाल पांड्या को लखनऊ सुपर जायंट्स ने टीम का कप्तान बनाया गया. टी20 क्रिकेट में यह सिर्फ तीसरा मुकाबला है जब दो भाई किसी मैच में विरोधी टीमों की अगुआई कर रहे हों. इससे पहले हसी बंधु माइक और डेविड बिग बैश लीग में दो बार कप्तान के रूप में आमने-सामने आ चुके हैं.

