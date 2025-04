'बंगाल के हिंदुओं को बचाएं: मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अमित मालवीय ने किया पोस्ट

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और हिंदुओं के विस्थापन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आज एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'बंगाल के हिंदुओं को बचाएं'. एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक प्रहार करने वाले ‘साज़िशी सिंडिकेट' के संक्रमण से हमें पूरी तरह सावधान रहना होगा. इससे पहले एक अन्य पोस्ट में उन्होंने राज्य की ममता सरकार को घेरा था.

अमित मालवीय ने पोस्ट कर लिखा था, एक बड़े घटनाक्रम में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य प्रायोजित सांप्रदायिक दंगों के बाद मुर्शिदाबाद में विस्थापित व्यक्तियों की पहचान, बहाली और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव से एक-एक सदस्य वाली तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है.

In a major development, the Calcutta High Court has constituted a three-member committee comprising one member each from the National Human Rights Commission, the State Human Rights Commission, and the Member Secretary of the State Legal Services Authority, for the…