विराट कोहली vs कुमार संगकारा: 305 मुकाबलों के बाद कौन है असल में ODI का 'किंग'?

Virat Kohli vs Kumar Sangakkara: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुरुआती दो मैचों में तो विराट कोहली कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए. लेकिन आखिरी मैच में उनका बल्ला चला तो वह अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापिस ड्रेसिंग रूम में लौटे. मैच के दौरान उन्होंने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की. जैसे वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा को पछाड़ा है. संगकारा ने अपने वनडे करियर में कुल 14234 रन बनाए थे, जबकि 'किंग' कोहली के नाम अब 14255 रन चुके हैं.

भारतीय स्टार ने अपने करियर में खबर लिखे जाने तक कुल 305 वनडे मुकाबले खेले हैं. आज के इस आर्टिकल में हम 'किंग' कोहली की तुलना श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा के से करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि 305 वनडे मैच खेलने के बाद किसका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा था.

विराट या संगकारा? 305 वनडे के बाद किसने बनाए सर्वाधिक रन?

विराट कोहली ने भारतीय टीम की तरफ से शिरकत करते हुए 305 वनडे मुकाबलों के बाद 57.71 की औसत से 14,255 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 93.26 का रहा है. कोहली के बल्ले से इस बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 मैचों में 53.72 की औसत से सर्वाधिक 2,525 रन निकले हैं. इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 56 मैचों में 60.27 की औसत से 2,652, न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 मैचों में 55.23 की औसत से 1,657 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 31 मैचों में 65.39 की औसत से सर्वाधिक 1,504 रन बनाए हैं.

वहीं संगकारा के बल्ले से 305 वनडे मुकाबलों के बाद 37.85 की औसत से 9,653 रन निकले थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 75.17 का रहा था. संगकारा के बल्ले से 305 वनडे मुकाबलों के बाद भारत के खिलाफ सर्वाधिक 1,994 रन निकले थे. उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 मैचों में 42.82 की औसत से 1,456, पाकिस्तान के खिलाफ 39 मैचों में 34.36 की औसत से 1,134 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 मैचों में 40.84 की औसत से 1,062 रन बटोरे थे.

विराट या संगकारा? 305 वनडे मैचों के बाद किसने लगाए सर्वाधिक शतक?

विराट कोहली के नाम 305 वनडे मैचों के बाद 51 शतक और 75 अर्धशतक दर्ज है. उनके 51 शतकों में से 10 श्रीलंका के खिलाफ, 09 वेस्टइंडीज के खिलाफ, 08 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 06 न्यूजीलैंड के खिलाफ और क्रमशः 05-05 बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आए हैं. कोहली का एक मैच में सर्वोच्च स्कोर 183 रनों का है, जो उन्होंने 2012 में एशिया कप के तहत मीरपुर में पाकिस्तान के खिलाफ 148 गेंदों पर बनाए थे.

वहीं संगकारा के कुल शतकों की संख्या 305 वनडे मुकाबलों के बाद 11 थी. इसके अलावा उन्होंने 66 अर्धशतक लगाए थे. सबसे ज्यादा शतक उस दौरान उनके बल्ले से क्रमश: 03-03 भारत और बांग्लादेश, 02 पाकिस्तान और 01-01 ऑस्ट्रेलिया, केन्या और न्यूजीलैंड के खिलाफ आए थे. 305 वनडे मुकाबलों के बाद एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 138 रनों का था, जो उन्होंने अक्टूबर 2005 में भारत के खिलाफ जयपुर में बनाए थे.

विराट या संगकारा? 305 वनडे मुकाबलों के बाद किसके जीत का रिकॉर्ड बेहतर?

विराट कोहली के 305 वनडे मुकाबलों के दौरान भारतीय टीम को 188 मैचों में कामयाबी मिली है. इस दौरान 'किंग' कोहली ने जीते हुए मैचों में 10,398 रनों का योगदान दिया है. जिसमें 43 शतक और 46 अर्धशतक शामिल है.

वहीं संगकारा को इस अवधि के दौरान 167 मैचों में जीत की खुशी मिली. यहां एक मैच एशिया XI का भी शामिल है. संगकारा ने जीते गए मुकाबलों में 42.91 की औसत से 5,665 रनों का योगदान दिया. जहां उनका स्ट्राइक रेट 77.69 का रहा. यहां उनके बल्ले से 07 शतक और 42 अर्धशतक निकले.

विराट या संगकारा? लक्ष्य का पीछा करते हुए किसका रिकॉर्ड बेहतर?

विराट कोहली ने 172 मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए 64.58 की औसत से 8,138 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 28 शतक और 42 अर्धशतक निकले हैं. वहीं संगकारा ने 305 वनडे मुकाबलों के दौरान लक्ष्य का पीछा करते हुए 136 मैचों में 36.73 की औसत से 3,563 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 24 अर्धशतक निकले थे.

