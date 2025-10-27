VIDEO: शोएब अख्तर ने पुछा कौन है पाकिस्तान का कप्तान? जवाब मिलते ही दिल से निकली आह

Shoaib Akhtar Big Statement: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो चुका है. आगामी सीरीज के लिए एक बार फिर से पाक टीम में बाबर आजम और नसीम शाह जैसे धुरंधरों की वापसी हुई है. वहीं कई स्टार खिलडि़यों को आगामी सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. जिसमें फखर जमां, हारिस रऊफ और हसन अली जैसे कुछ बड़े नाम शामिल हैं. पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर से जब टीम के बारे में चर्चा की गई तो वह कुछ खास खुश नजर नहीं आए. यहां तक कि एक समय पर अपनी दनदनाती गेंद से पूरी दुनिया को दहलाने वाले अख्तर को आगामी सीरीज के लिए पाक टीम के कप्तान का भी नाम नहीं पता है.

ptvsports_official की तरफ से साझा किए गए एक वीडियो में जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि किस बेसिस के ऊपर खिलाड़ियों को टीम में लेकर आया जा रहा है? एंकर का सवाल पूरा होता उससे पहले ही बीच में टोकते हुए अख्तर ने पूछा, 'और कप्तान कौन है?' एंकर ने जवाब देते हुए कहा सलमान अली आगा सर. फिर अख्तर कहते हैं, 'ओके. शुक्र है उसे चेंज नहीं कर दिया.' इसके बाद दोनों शख्स हंसने लगते हैं. हंसते हुए ही अख्तर ने कहा, 'वो भी चेंज हो सकता था. यहां कुछ भी हो सकता है. लेकिन अच्छी खबर यह है कि बाबर आजम की वापसी हुई है.'

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी घरेलू टी20 और वनडे सीरीज के लिए अपनी पाकिस्तान की टीम

टी20 टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ़, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबजादा फ़रहान (विकेटकीपर), सईम अय्यूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

रिजर्व खिलाड़ी: फखर जमां, हारिस रऊफ और सुफयान मोकीम.

वनडे टीम: शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ़, फैसल अखरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज़, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सईम अय्यूब और सलमान अली आगा.

