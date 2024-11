Virat Kohli: सचिन, लॉयड और हेंस, विराट कोहली ने सबको छोड़ दिया पीछे, अब रिचर्ड्स की बारी

Virat Kohli, Most 50+ Scores Against Australia In Australia In International Cricket: पर्थ टेस्ट की पहली पारी में महज पांच रन बनाकर आउट हो जाने वाले विराट कोहली का बल्ला दूसरी पारी में जमकर चल रहा है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 32वां अर्धशतक पूरा कर लिया है. फैंस को अब उम्मीद है कि वह इस बेहतरीन पारी को शतक में तब्दील करेंगे. पर्थ में अपना पचासा पूरा करते ही किंग कोहली ने कुछ खास उपलब्धियां भी हासिल की है. इन्हीं उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि यह है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक 50 प्लस का स्कोर बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

विराट कोहली ने डेसमंड हेंस का रिकॉर्ड तोड़ा

खास मामले में भारतीय दिग्गज ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी डेसमंड हेंस का रिकॉर्ड तोड़ा है. हेंस ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया था. वहीं पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में अर्धशतक पूरा करते ही कोहली के नाम ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 बार 50 प्लस का स्कोर बनाने का कारनामा हो गया है.

विवियन रिचर्ड्स के नाम दर्ज है खास रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में शिरकत करते हुए सर्वाधिक बार 50 प्लस की पारी खेलने का खास रिकॉर्ड पूर्व कैरेबियन दिग्गज बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स के नाम दर्ज है. रिचर्ड्स ने यहां कंगारू टीम के खिलाफ सर्वाधिक 36 बार 50 प्लस की पारी खेली है. उसके बाद अब कोहली का नाम आता है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए सर्वाधिक 50+ की पारी खेलने वाले खिलाड़ी

36 - विवियन रिचर्ड्स - वेस्टइंडीज

23 - विराट कोहली - भारत

22 - डेसमंड हेंस - वेस्टइंडीज

19 - क्लाइव लॉयड - वेस्टइंडीज

19 - सचिन तेंदुलकर - भारत

यह भी पढ़ें- VIDEO: विराट कोहली का 'सिर फोडू शॉट', सुरक्षा गार्ड दर्द से चिल्ला उठा, आपने देखा?