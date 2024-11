VIDEO: विराट कोहली का 'सिर फोडू शॉट', सुरक्षा गार्ड दर्द से चिल्ला उठा, आपने देखा?

Virat Kohlis Six Hits Security Guard On Head: पर्थ टेस्ट की पहली पारी में महज पांच रन बनाकर आउट होने वाले टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला दूसरी पारी में जमकर चल रहा है. मैच के दौरान उन्होंने कई आतिशी शॉट लगाए. इन्हीं खूबसूरत शॉट्स में मिचेल स्टार्क के खिलाफ ऑफ साइड में लगाया गया उनका बेहतरीन छक्का भी शामिल रहा. जिसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं.

विराट कोहली के तूफानी छक्के से एक सुरक्षा गार्ड के सिर में चोट भी लग गई. दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गार्ड विपरीत दिशा में मुंह करके बैठा हुआ था. जिसकी वजह से वह गेंद को नहीं देख पाया.

What a shot by kohli its a six

And hits a security guard pic.twitter.com/eiv9RDjKo2