IND vs NZ: जैसे ही "बापू" ने केन विलियमसन को किया आउट, वैसे ही विराट कोहली ने छुए अक्षर पटेल के पैर, रिएक्शन ने मचाई धूम, Video

Virat Kohli touching Axar Patel's feet viral video: मैदान पर विराट कोहली (Virat Kohli viral video) एक अलग कैरेक्टर नजर आते हैं. उनके अंदाज को देखकर फैन्स भी हैरत में रह जाते हैं, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया है जिसने सुर्खियां बटोर ली है. दरअसल, मैच में केन विलियमसन ने बेहतरीन पारी खेली और 81 रन बनाकर आउट हुए. जब तक विलियमसन (Kane Williamson) क्रीज पर मौजूद थे, तब तक न्यूजीलैंड की टीम मैच में बनी हुई है, लेकिन फिर अक्षर पटेल (Axar Patel) ने करिश्मा किया और विलियमसन को स्टंप आउट कराकर भारत को बड़ी विकेट दिलाई.

इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर फैन्स गदगद हो गए. हुआ ये कि जैसे ही अक्षर पटेल ने विलियमसन को आउट किया, वैसे ही कोहली स्पिनर के पास गए और उनके पैर को छूने की कोशिश करने लगे. कोहली के इस मजाक को देखकर खुद बापू यानी अक्षर पटेल भी हैरत में पड़ गए.

ऐसा कर कोहली ने अक्षर पटेल को विकेट लेने पर बधाई दी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है. फैन्स भी कोहली के इस जेस्चर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि अक्षर ने कोहली के हाथ को पकड़ लिया था और उनके इस मजाक पर हंसने लगे. थे. अक्षर पटेल और कोहली का यह अंदाज फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.

Kohli touching Axar Patel's feet after he got Williamson out 😀#INDvsNZ #VarunChakaravarthy #INDvsAUS pic.twitter.com/Ai9Te2IfPw