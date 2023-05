IPL 2023: SRH के खिलाफ एकतरफा जीत पर Kohli ने दिया 'विराट' बयान, "बाहर कोई क्या..."

Virat Kohli 6th IPL Century

Virat Kohli on his century vs SRH; IPL 2023: आरसीबी और हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में बैंगलोर ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. टॉस जीतकर बैंगलोर ने पहले गेंदबाज़ी का फैसला लिया जो बहुत हद तक सही साबित हुआ. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाये जवाब में रन चेस करने उतरी आरसीबी की तरफ से विराट कोहली के शतक और कप्तान फाफ डुप्लेसी (Virat and Faf Du Plessis Highest ipl partnership) के साथ उनकी पहले विकेट की शतकीय साझेदारी की.