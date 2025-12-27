Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे में इस कंपनी के जूते पहनकर खेल रहे विराट, जानें क्या है खासियत और भारत में कितने हैं दाम

कुछ समय पहले तक पूर्व कप्तान विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय कंपनी प्यूमा के ब्रांड एंबैस्डर थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने करार आगे न बढ़ाने का फैसला किया. हाल ही में कोहली खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती दोनों मैचों में दिखाई पड़े, तो यहां भी मैदान पर किसी युवा की तरह जोशीले और भरपूर उत्साह से भरे दिखाई पड़े. फील्डिंग के दौरान कोहली खासी चहलकदमी दिखाई करते दिखाई पड़े, तो फैंस का ध्यान कोहली के जूतों ने अपनी ओर खींचा. इन जूतों पर किसी कंपनी का लोगो नहीं था और सिर्फ SPEED लिखा दिखाई पड़ रहा था. फिर रिसर्च करने के बाद सामने आया कि ये किस कंपनी के जूते हैं. इसकी क्या खासियत है और इसके भारत में कितने दाम हैं.

कोहली के जूतों का ऊपरी हिस्सा सफेद लेदर का है, जबकि बाहरी सोल कालेग रंग की है और जूतों के साइड में SPEED लिखा हुआ है. देखने में ये रनिंग/ट्रेनिंग शूज हैं और हर रोज पहनने वाले वाले जूते नहीं हैं. संभवत: ये जूतने डेक्थलॉन कंपनी के हैं. इनकी खासियत यह है कि कंपनी बड़े लोगों से परहेज करती है. और आमतौर पर इस तरह के लोगो जैसे स्पीड, रन, किप रन आदि का इस्तेमाल करती है. जूतों का इस्तेमाल एथलीत आम तौर पर रोड रनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, डेली जॉगिंग और जिम कॉर्डियो/ट्रेडमिल पर किया जाता है.

करीब इतनी है जूते की लाइफ

अगर आप हफ्ते में पांच दिन रनिंग करते हैं, तो ये छह से आठ महीने तक चल जाएंगे. वहीं, अगर आप हफ्ते में तीन दिन रनिंग करते हैं, तो ये साल भर तक चल सकत हैं. वहीं, अगर आप जूतों को यदा-कदा पहनते हैं और जिम में इस्तेमाल करते हैं, तो इन जूतों का जीवन करीब डेढ़ साल से 20 महीने तक ङी जा सकता है.



भारत में इतनी है जूते की कीमत

भारत में शुरुआती स्तर पर इस जूते का दाम 2499 से लेकर 2999 रुपये तक है. वहीं कोहली जो जूते पनकर विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं, उसकी कीमत 12999 से लेकर करीब 16999 रुपये तक है. कोहली के अलावा और भी कई स्टार क्रिकेटर इन जूतों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह काफी कंफर्ट फील कराते हैं. वहीं इन्हें कुछ इस तरह से बनाया गया है कि पैर मुड़ने आदि पर चोट का जोखिम कम रहता है.