IND vs AUS: क्या विराट ने ऑस्ट्रेलिया में खेल ली अपनी आखिरी वनडे पारी? माइक हसी के बयान से फैंस के बीच मची खलबली
Virat Kohli Duck vs AUS in Adelaide

Virat Kohli Duck vs AUS in Adelaide: भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में जारी वनडे सीरीज़ एक बुरे सपने की तरह साबित हो रही है. एडिलेड में विराट रिकॉर्ड के बादशाह किंग कोहली के लिए ये दिन कुछ खास नहीं रहा और बल्ले से बिना कोई जौहर दिखाए उन्हें शून्य पर पवेलियन लौटना पड़ा जिससे उनके प्रशंसक निराशा में डूब गए. कोहली बार्टलेट की घातक गेंदबाज़ी के शिकार बने. कोहली, कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद सातवें ओवर में क्रीज पर आए केवल तीन गेंदें ही खेल पाए. ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ जेवियर बार्टलेट की सटीक गेंद पर वे कैच आउट हो गए. बार्टलेट ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरा मेडन ओवर पूरा किया.

डीआरएस ना लेने का भारी पड़ा फैसला

कोहली ने आउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा से थोड़ी चर्चा की, लेकिन उन्होंने डीआरएस (रिव्यू) नहीं लिया. बाद में बॉल ट्रैकिंग रिप्ले से स्पष्ट हुआ कि गेंद मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर से टकरा सकती थी, यानी फैसला उनके पक्ष में जा सकता था.

क्या ऑस्ट्रेलिया में आखिरी पारी है?

36 वर्षीय कोहली, जो पहले ही टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, ने आउट होने के बाद दर्शकों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जिससे यह संकेत मिला कि शायद यह ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर उनकी आखिरी पारी थी. कमेंटेटर माइक हसी ने कहा, “क्या हम उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार खेलते हुए देख रहे हैं?”

लगातार दो शून्य, करियर में पहली बार हुआ ऐसा

यह प्रदर्शन पर्थ में मिशेल स्टार्क की गेंद पर कूपर कोनोली के हाथों शून्य पर आउट होने के बाद आया है. यह उनके पूरे वनडे करियर में पहली बार है जब उन्होंने लगातार दो मैचों में शून्य रन बनाए हैं.

टीम में भविष्य पर भी उठे सवाल

लगातार कमजोर प्रदर्शन के बाद अब कोहली का वनडे टीम में भविष्य भी सवालों के घेरे में आ गया है. खबरों के मुताबिक, उन्हें 2027 विश्व कप के लिए निश्चित चयन की गारंटी नहीं दी गई है. इस बीच, टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने वाले मिच मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती बढ़त हासिल की. भारत ने खबर लिखे जाने तक 19 ओवर में 83 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे.

