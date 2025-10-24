विज्ञापन
'दहशतगर्दों की तरह...', मोहसिन नकवी का खून खौला देने वाला बयान, ट्रॉफी विवाद पर उगला जहर, VIDEO

Asia Cup 2025 Trophy Row: एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद पर मोहसिन नकवी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उनके साथ खड़ा एक शख्स भारत के खिलाफ काफी अनर्गल बातें करते हुए नजर आ रहा है. जिसे सुन वह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं.

  • एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अभी भी अपने कार्यालय में रखे हुए हैं
  • नकवी ट्रॉफी को केवल किसी भारतीय सदस्य के हाथों एक औपचारिक समारोह में सौंपना चाहते हैं
  • भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नकवी की मांग खारिज करते हुए किसी अन्य व्यक्ति से ट्रॉफी लेने की तैयारी जताई है
Asia Cup 2025 Trophy Row: एशिया कप 2025 के ट्रॉफी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) विनिंग ट्रॉफी को अब भी अपने कार्यालय में रखे हुए हैं. उनका कहना है कि वह ट्रॉफी को किसी भारतीय सदस्य के हाथों ही सौंपना चाहते हैं. वह भी एक औपचारिक समारोह के दौरान. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उनके इस मांग को लगातार खारिज करते हुए आ रहा है. बीसीसीआई का कहना है कि वह उनके हाथों ट्रॉफी न लेकर किसी भी अन्य शख्स के हाथों ट्रॉफी लेने के लिए तैयार है. इसी मामले पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है.

जारी उठापटक के बीच सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उनके साथ खड़ा एक शख्स भारत के खिलाफ काफी अनर्गल बातें करते हुए नजर आ रहा है. जिसे सुन उन्हें मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है.

ट्रॉफी विवाद पर शख्स ने भारतीय टीम की आलोचना और मोहसिन नकवी के रुख की सराहना करते हुए कहा, 'जब ये मैदान में खड़े थे और भारतीय टीम ट्रॉफी ले नहीं रही थी. इन्होंने सब्र का काफी मुजाहिरा किया. वहां खड़े रहे, खड़े रहे. वो चाहते थे ये हट जाएंगे तो हम किसी और के हाथों ट्रॉफी को ले लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारे जो चेयरमैन हैं. वह वजीर-ए-दाखिला भी हैं. उन्होंने फिर टीम को थोड़ा दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया और ट्रॉफी को गाड़ी में रखकर साथ लिए आए. अब पूरा इंडिया ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है.'

