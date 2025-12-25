भारत की तरफ से लिस्ट ए क्रिकेट में किन 5 बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन? कोहली से आगे कौन?

Virat Kohli, Vijay Hazare Trophy 2025/26: बहुप्रतीक्षित विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज हो चुका है. टूर्नामेंट का एक रोमांचक मुकाबला बीते बुधवार (24 दिसंबर 2025) को आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच बेंगलुरु में खेला गया. जहां दिल्ली की तरफ से शिरकत कर रहे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपनी पारी का पहला रन लेते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह भारत की तरफ से लिस्ट ए क्रिकेट में 16000 या 16000 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. 37 वर्षीय खिलाड़ी ने खबर लिखे जाने तक लिस्ट ए क्रिकेट में कुल 343 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 330 पारियों में 57.60 की औसत से 16130 रन निकले हैं.

कोहली से आगे अब केवल सचिन तेंदुलकर

भारत की तरफ से लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली से आगे अब केवल सचिन तेंदुलकर रह गए हैं. 52 वर्षीय तेंदुलकर ने लिस्ट ए क्रिकेट में 551 मैच खेलते हुए 538 पारियों में 45.54 की औसत से 21999 रन बनाए हैं. वहीं कोहली ने खबर लिखे जाने तक 343 मैच की 330 पारियों में 57.60 की औसत से 16130 रन बना लिए हैं. भविष्य में अगर वह 5869 रन और बनाने में कामयाब होते हैं तो वह तेंदुलकर को पछाड़ देंगे.

Virat Kohli enjoying his batting. 😂❤️ pic.twitter.com/bG03KTfCZw — Suprvirat (@Mostlykohli) December 24, 2025

भारती की तरफ से लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

21999 रन - सचिन तेंदुलकर

16130 रन - विराट कोहली

15622 रन - सौरव गागुंली

15271 रन - राहुल द्रविड़

13913 रन - रोहित शर्मा

