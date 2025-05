Virat Kohli retires: किंग कोहली की टेस्ट में पांच सबसे यादगार पारियां जिसे दुनिया हमेशा रखेगी याद

Virat Kohli retires: विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है, कोहली ने सोशल मीडिया इंस्टा पर पोस्ट शेयर किया औऱ अपने टेस्ट रिटायरमेंट की खबर सभी के साथ साझा की है. बता दें कि कोहली अपने टेस्ट करियर में 10000 रन नहीं बना पाए लेकिन जो भी रन बनाए उसने भारत को विश्व क्रिकेट की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया था. कोहली ने अपने भावुक पोस्ट में टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपने जुनून, इस प्रारूप से मिली सीख और अपने 14 साल के शानदार सफर को साझा किया. कोहली ने टेस्ट में 30 शतक लगाए और 9230 रन बनाने में सफल रहे हैं. ऐसे में आज जब कोहली ने टेस्ट से खुद को अलग कर लिया है तो जानते हैं उनके टेस्ट करियर की पांच ऐसी पारियां जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट में 'किंग कोहली' बनाया. (Revisiting Virat Kohli's five best Test knocks)

254 नाबाद Vs साउथ अफ्रीका, पुणे 2019

कोहली का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया है. यह उनका सातवां दोहरा शतक था, जिसके दौरान उन्होंने टेस्ट में 7,000 रन का आंकड़ा भी पार करने में सफलता हासिल की थी. उनकी इस पारी के दम पर भारत को 137 रनों से जीत मिली थी.

141 Vs ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड 2014

यह उन पारियों में से एक थी जिसने कोहली और भारत के लिए आने वाले दशक के लिए दिशा तय की. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 364 रनों का पीछा करते हुए, कोहली ने आक्रामक रुख के साथ बल्लेबाजी की थी. हालांकि भारत 48 रनों से पीछे रह गया, लेकिन उनका इरादा अलग था. उन्होंने पहली पारी में भी 115 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 141 रन की पारी खेली थी. टेस्ट कप्तानी की शुरुआत में एक ही टेस्ट में दो शतक लगाने में सफलता हासिल की थी.

साउथ Vs 153, सेंचुरियन 2018

सेंचुरियन टेस्ट में कोहली 10वें ओवर में आए और आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी रहे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के 335 रनों के जवाब में भारत के 307 रनों का लगभग आधा स्कोर बनाया. पारी में अगला उच्चतम स्कोर सिर्फ़ 46 रन था. उनके प्रयास के बावजूद, भारत यह मैच 135 रनों से हार गया. लेकिन कोहली की यह पारी काफी यादगार रही थी.

149 Vs इंग्लैंड, बर्मिंघम 2018

साल 2018 में बर्मिंघम में खेले गए मैच में कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से जो छाप छोड़ी है उसे फैन्स कभी नहीं भूल पाए हैं. कोहली नेपहली पारी में 149 रन बनाए, कोहली ने इस बार इस दौरे पर साल 2014 के निराशाजनक दौरे पर किए गए खराब परफॉर्मेंस को भूलाकर बेहतरीन पारी खेली और फैन्स का दिल जीत लिया. वे एजबेस्टन में टेस्ट शतक बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय भी बने. उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत यह मैच 31 रन से हार गया था.

Photo Credit: BCCI

54 Vs साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग 2018

कोहली की सबसे कम आंकी गई टेस्ट पारियों में से एक ऐसी पिच पर आई जो इतनी मुश्किल थी कि मेजबान टीम भी मैच को रद्द करना चाहती थी. उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए पहली पारी में 106 गेंदों पर 54 रन बनाए और दूसरी पारी में 79 गेंदों पर 41 रन बनाए. भारत ने मैच 63 रन से जीत लिया था. (The best of Virat Kohli's innings across his Test career)