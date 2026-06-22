'अब बस हो गया है', टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर किंग कोहली ने लगाया 'विराट' विराम, बयान हुआ वायरल

Virat Kohli on Test Cricket: भारतीय बैटिंग स्टार विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए कहा कि उनका इससे "नाता टूट चुका है" या "अब बस हो गया है". विराट रविवार को राजधानी में स्पोर्ट्सवियर ब्रांड 'one8' के लॉन्च इवेंट में बोल रहे थे; वह इस ब्रांड के को-फाउंडर भी हैं. मशहूर होस्ट और कॉमेडियन दानिश सैत ने देखा कि ब्रांड के एक जूते की कीमत 9,230 रुपये है - जो उनके टेस्ट रनों की संख्या के बराबर है. उन्होंने 37 साल के विराट से पूछा कि क्या वह और रन बनाने और प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना चाहेंगे. इस पर विराट ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "मैं कम कीमत पर बेचना पसंद करूंगा, मेरा टेस्ट क्रिकेट से नाता टूट चुका है, शुक्रिया."

कोहली ने पिछले साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. इसके साथ ही उनके शानदार 14 साल के करियर का समापन हुआ, जिसमें उन्होंने एक बल्लेबाज और कप्तान के तौर पर अलग-अलग परिस्थितियों, क्षेत्रों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा. अपने टेस्ट करियर में, 36 वर्षीय खिलाड़ी ने 123 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए.

उन्होंने 210 पारियों में 30 शतक और 31 अर्धशतक जड़े और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254* रहा. वह इस फॉर्मेट में भारत के लिए चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उनसे आगे सचिन तेंदुलकर (15,921 रन), राहुल द्रविड़ (13,265 रन) और सुनील गावस्कर (10,122 रन) हैं.

2016 और 2019 के बीच, विराट का टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग का दौर सबसे शानदार रहा. उन्होंने 43 टेस्ट मैचों में 66.79 की औसत से 4,208 रन बनाए, जिसमें 69 पारियों में 16 शतक और 10 अर्धशतक शामिल थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254* रहा. इसमें सात दोहरे शतक भी शामिल थे, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी कप्तान द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा दोहरे शतक हैं. वे भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं. उन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान चोटिल एमएस धोनी की गैर-मौजूदगी में कप्तानी संभाली थी और तब से 68 मैचों में 40 जीत हासिल की हैं.

बाद में, द्वारका में भारी भीड़ के सामने बोलते हुए विराट ने दिल्ली में एक क्रिकेटर के तौर पर अपने सफ़र की शुरुआत को याद किया और खुशी जताई कि वे उस ब्रांड को लॉन्च कर पा रहे हैं, जिसकी शुरुआत उनके लिए यहीं से हुई थी.

उन्होंने कहा, "दिल्ली ही वह जगह है जहां से मेरे लिए सब कुछ शुरू हुआ. मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरे क्रिकेट का सफ़र दिल्ली में शुरू हुआ और दिल्ली हमेशा मेरे साथ रहेगी. इसलिए, इतने सालों बाद दिल्ली में One8 को लॉन्च करना - एक विज़न, एक सपने का इस तरह सच होना और को-फ़ाउंडर बनना - कुछ ऐसा है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था. मुझे यकीन नहीं था कि यह सच हो पाएगा, लेकिन इतने सालों से आप सभी फ़ैन्स के प्यार की वजह से ही हम इस पल तक पहुँच पाए हैं."