IND vs NZ: विराट कोहली ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड के खिलाफ तोड़ा 'गॉड' सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड

Virat Kohli Record Most ODI Runs IND vs NZ 2nd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कोहली, जिन्हें आधुनिक युग का महानतम बल्लेबाज माना जाता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. दूसरे वनडे में एक रन लेते ही कोहली ने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में 93 रनों की शानदार पारी खेलकर कोहली ने कुल 1750 रन पूरे किए थे और 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बनाए रिकॉर्ड की बराबरी की थी.

अब, दूसरे वनडे मैच में सिर्फ एक रन बनाते ही कोहली ने यह महारिकॉर्ड तोड़ दिया है और पहले पायदान पर आ गए हैं. विराट कोहली ने दूसरे वनडे में 29 गेंदों में 23 रन की पारी खेली और इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके आये.

विराट का कम मैच और बेहतर औसत

आंकड़ों में यह साफ है कि सचिन तेंदुलकर ने 42 पारियों में 1750 रन बनाए थे, जबकि विराट कोहली ने उनसे काफी कम (7 पारियों) में ही यह आंकड़ा पार कर लिया है. कोहली का औसत भी तेंदुलकर के औसत से कहीं बेहतर है. यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि कोहली ने तेंदुलकर की तुलना में काफी कम मैचों में यह मुकाम हासिल किया है.



आंकड़ों में ऐसा है प्रदर्शन

खिलाड़ी पारी रन उच्चतम स्कोर औसत

विराट कोहली 35* 1751+* 154* 56.45

सचिन तेंदुलकर 42 1750 186* 46.05



पहले वनडे में विराट की दमदार बल्लेबाजी

विराट कोहली ने पहले वनडे में 91 गेंदों में 93 रन की पारी खेलते हुए भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतने में अहम योगदान दिया था. इस शानदार प्रदर्शन के लिए कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था. कोहली ने बताया कि उन्हें हमेशा से अपनी काबिलियत पर भरोसा रहा है. भगवान ने उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले में 'किंग कोहली' की शानदार बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत के दिग्गजों को भी अपना मुरीद बना लिया था.