IND vs NZ Semi-Final: क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ Virat Kohli कर पाएंगे कमाल ? क्या कहता है रिकॉर्ड ?

India vs New Zealand, कोहली से उम्मीद

Virat Kohli IND vs NZ: आज भारत और न्यूजीलैंड 2023 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल (India vs New Zealand, 1st Semi-Final) मैच खेलेंगे. भारत अपने लीग स्टेज के सभी मैच जीतकर 18 पॉइंट के साथ टेबल में सबसे ऊपर है जब कि न्यूज़ीलैंड 10 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर है. सबकी नज़र विराट कोहली (Virat Kohli record vs New Zealand) पर है. कोहली इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाये हैं लेकिन वर्ल्ड कप के सेमीफइनल में उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है. कोहली अभी तक वर्ल्ड कप के तीन सेमीफाइनल मैच खेल चुके हैं और कुल मिलाकर 11 रन बनाए हैं. 2011 में कोहली पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 9 रन बनाए थे.