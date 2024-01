Virat Kohli के नाम दर्ज हुआ ऐतिहासिक RECORD, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar, कोहली ने रचा इतिहास

Virat Kohli record: दूसरा टेस्ट मैच (IND vs SA 2nd Test) जीतकर भारतीय टीम (Indian Cricket IND vs SA) ने इतिहास रच दिया. केपटाउन में पहली बार भारत को टेस्ट में जीत हासिल हुई है. बता दें कि भारत की जीत में किंग विराट कोहली (Virat Kohli) के नाम एक कमाल का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. विराट कोहली भारतीय टेस्ट क्रिकेट (Indian cricketers involved in most test wins) के इतिहास में सबसे ज्यादा जीत में शामिल रहने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं. भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट जीत में शामिल भारतीय क्रिकेटर में विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं. कोहली 59 ऐसे टेस्ट मैचों का हिस्सा रहे हैं जिसमें भारत को जीत मिली है. वहीं, इस मामले में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर भारत के लिए 72 टेस्ट जीत का हिस्सा रहे हैं. इसके अलावा नंबर 3 पर पुजारा हैं. चेतेश्वर पुजारा टेस्ट जीत का हिस्सा रहने में सफल रहे हैं. इसके अलावा राहुल द्रविड़ (56), और अश्विन 55 टेस्ट जीत का हिस्सा रहे हैं.