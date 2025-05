MS Dhoni: जब कोई धोनी को करता है ट्रोल तो वह क्यों नहीं देते हैं जवाब? माही के बयान से मची खलबली

MS Dhoni Big Statement: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है. फिलहाल वह आईपीएल के 18वें सीजन में शिरकत कर रहे हैं. जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि उनके पास एक अच्छी फैन फॉलोइंग है. जिसकी वजह से उन्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है.

दरअसल, देखा जाता है कि कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर उन्हें अपना निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी पलटकर उनका जवाब नहीं देता हैं. जिसपर अब उन्होंने खुद चुप्पी तोड़ी है. उनका कहना है, 'मेरे पास शानदार प्रशंसक हैं, इसलिए मुझे किसी को कुछ कहने के लिए अपने मुंह को खोलने की जरूरत नहीं है.'

MS Dhoni said - "I've got brilliant fans, so I don't need to open my mouth to say anything. They're the ones if they feel somebody has been nasty to me, they take care of it". pic.twitter.com/lPN1fW43oD