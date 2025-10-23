IND vs AUS: आउट होकर भी एडिलेड में दर्शकों के हीरो बने कोहली, खड़े होकर फैन्स ने बजाई ताली

Virat Kohli Emotional reaction IND vs AUS: भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में जारी वनडे सीरीज़ एक बुरे सपने की तरह साबित हो रही है. एडिलेड ओवल में खेले जा रहे मुकाबले में कोहली लगातार दूसरी बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिससे उनके प्रशंसक निराशा में डूब गए.

बार्टलेट की घातक गेंदबाज़ी, कोहली फिर हुए शिकार

कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद सातवें ओवर में क्रीज पर आए कोहली केवल तीन गेंदें ही खेल पाए. ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ जेवियर बार्टलेट की सटीक गेंद पर वे कैच आउट हो गए. बार्टलेट ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरा मेडन ओवर पूरा किया.

इस तरह आउट हुए विराट कोहली

विराट कोहली स्टंप के एकदम सामने पकड़े गए. इसलिए उन्होंने DRS भी नहीं लिया . डिल-ऑफ की लेंथ गेंद को कोहली ने अक्रॉस होकर फ्लिक करने की कोशिश की थी. लेकिन गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने उंगलियां खड़ी कर दी. कोहली के आउट होने से यकीनन भारत को तगड़ा झटका लगा है. पैड पर लगी और अंपायर ने उंगलियां खड़ी कर दीं, एक ही ओवर में दो बड़े झटके दिए हैं बार्टलेट ने, DRS भी नहीं लिया, क्योंकि स्टंप के एकदम सामने पकड़े गए थे, मिडिल-ऑफ की लेंथ गेंद थे, अक्रॉस होकर फ्लिक करने गए, लेकिन गेंद पैड पर लगी और लगातार दूसरे शून्य पर आउट विराट

आउट होने के बाद कोहली हुए इमोशनल

विराट कोहली ने आउट होने के बाद वापस लौटते समय एडिलेड ओवल के दर्शकों का आभार व्यक्त किया. कोहली इस सीरीज में दूसरी बार '0' पर आउट हुए हैं. यह प्रदर्शन पर्थ में मिशेल स्टार्क की गेंद पर कूपर कोनोली के हाथों शून्य पर आउट होने के बाद आया है. यह उनके पूरे वनडे करियर में पहली बार है जब उन्होंने लगातार दो मैचों में शून्य रन बनाए हैं.