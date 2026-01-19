IND vs NZ, 3rd ODI: टूट गया मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड, नए सिक्सर किंग बने विराट कोहली

Virat Kohli Break Sachin Tendulkar Sixes Record IND vs NZ 3rd ODI: भारतीय क्रिकेट के रन मशीन विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में विराट कोहली अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोहली के नाम अब कीवी टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 28 छक्के दर्ज हो चुके हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 मैचों में 26 छक्के लगाए थे.

विराट कोहली ने यह खास कारनामा भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय मुकाबले के दौरान हासिल किया. अपनी शानदार पारी के दौरान कोहली ने तीन छक्के जड़े और इसी के साथ वह सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए.

आंकड़ों की बात करें तो विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 36 वनडे मैचों की 36 पारियों में 1897 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 154 रन रहा है. सबसे खास बात यह है कि कोहली का औसत 57.48 का रहा है, जो उनके क्लास को दर्शाता है. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने कीवी टीम के खिलाफ 42 वनडे मुकाबलों में 1750 रन बनाए हैं.

इसी मुकाबले में विराट कोहली ने बल्ले से एक और इतिहास रचते हुए शानदार शतक भी जड़ा. न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने 108 गेंदों में 124 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल थे. यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 85वां शतक था. इस शतक के साथ ही विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने 7 वनडे शतक पूरे कर लिए हैं और इस दौरान वीरेंद्र सहवाग और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के 6-6 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

हालांकि, विराट कोहली की इस ऐतिहासिक पारी के बावजूद भारतीय टीम को जीत नहीं मिल सकी. बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माने जाने वाले होल्कर स्टेडियम में भारत 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 41 रन से मैच हार गया. इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली.

सीरीज में भी कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा. पहले वनडे में उन्होंने 93 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में 23 रन जोड़े और तीसरे मैच में शतक लगाकर अपनी क्लास साबित की. भले ही भारत सीरीज़ हार गया हो, लेकिन विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े रिकॉर्ड और ऐतिहासिक पारियां उनकी पहचान बन चुकी हैं.