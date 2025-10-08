विज्ञापन
IND vs AUS: इन आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से होगा विराट-रोहित का सीधा सामना, आकड़े दे रहे कड़ी टक्कर की गवाही

Rohit Sharma and Virat Kohli vs Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होने वाला है ऐसे में लंबे अंतराल के बाद टीम में वापसी कर रहे रोहित और विराट कोहली के सामने इन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी अटैक की चुनौती होगी.

Rohit Sharma and Virat Kohli vs Australia:
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी जिसमें रोहित और विराट शामिल होंगे
  • एडम जम्पा ने वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा को चार और विराट कोहली को छह बार आउट किया है
  • जोश हेज़लवुड अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ वापसी कर चुके हैं और विराट कोहली को पांच बार आउट कर चुके हैं
Rohit Sharma and Virat Kohli vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज  के लिए रोमांच से भरी होने वाली है. टीम इंडिया के फैंस के लिए ये सीरीज बहुत खास होने वाली हैं क्योंकि दो पूर्व भारतीय कप्तान टीम इंडिया के वनडे टीम का लंबे अंतराल के बाद हिस्सा बनने जा रहे हैं पहला नाम रोहित शर्मा का हैं और दूसरा नाम रन मशीन विराट कोहली का है. रोहित को हाल ही में वनडे कप्तानी से हटाया गया है और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे और विराट कोहली 2027 विश्व कप तक टीम का हिस्सा बने रहेंगे या नहीं.

ऐसे में, इस सीरीज़ में उनका प्रदर्शन बेहद अहम रहेगा. अगर दोनों के बल्ले से रन निकले फिर तो सब ठीक नहीं तो उनके करियर के भविष्य पर सवाल खड़े हो सकते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के तेज और अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखने लायक होगा. आइए नजर डालते हैं उन तीन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जो इन दोनों बल्लेबाज़ों (रोहित और विराट के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं.

1. एडम जम्पा (वनडे)

हालांकि ऑस्ट्रेलिया परंपरागत रूप से तेज गेंदबाज़ी के लिए मशहूर है, लेकिन लेग स्पिनर एडम जम्पा ने हाल के वर्षों में सीमित ओवरों के क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. जम्पा अपनी सटीकता और गेंद में विविधता के लिए जाने जाते हैं.
वनडे में उन्होंने रोहित शर्मा को 128 गेंदों में चार बार और विराट कोहली को छह बार आउट किया है.

विराट बनाम जम्पा (वनडे):

 गेंदें: 269
 रन: 287
 विकेट: 6
 स्ट्राइक रेट: 106.7
 औसत: 47.8

रोहित बनाम जम्पा (वनडे):

 गेंदें: 128
 रन: 127
 विकेट: 4
 स्ट्राइक रेट: 99.2
 औसत: 31.8

एडम जम्पा ने बीच के ओवरों में भी कई बार विकेट लेकर मैच का रुख बदलने की क्षमता दिखाई है. ऐसे में विराट और रोहित दोनों को उनके खिलाफ सावधानी से खेलना होगा.

 2. जोश हेज़लवुड

चोटों से उबरने के बाद जोश हेज़लवुड फिर से अपनी लय में लौट चुके हैं. वह अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए मशहूर हैं और नई गेंद से बल्लेबाज़ों को परेशान करते हैं. वनडे में हेज़लवुड ने विराट कोहली को पाँच बार आउट किया है, जबकि कोहली उनके खिलाफ़ 98 गेंदों में सिर्फ़ 58 रन बना पाए हैं.

कोहली बनाम हेज़लवुड (वनडे):

 गेंदें: 98
 रन: 58
 विकेट: 5
 स्ट्राइक रेट: 59.2
 औसत: 11.6

रोहित बनाम हेज़लवुड (वनडे):

 गेंदें: 99
 रन: 89
 विकेट: 1
 स्ट्राइक रेट: 89.9
 औसत: 89

रोहित ने हेज़लवुड के खिलाफ अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी तेज और सीम मूव होती गेंदें शीर्ष क्रम के लिए खतरा साबित हो सकती हैं.

3. मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क सीमित ओवरों के क्रिकेट में टीम के सबसे घातक हथियारों में से एक हैं. उन्होंने हाल ही में टी20 क्रिकेट को अलविदा कहा है, लेकिन वनडे में उनकी धार अभी भी बरकरार है.
स्टार्क ने वनडे में रोहित शर्मा को तीन बार और विराट कोहली को एक बार आउट किया है.

कोहली बनाम मिचेल स्टार्क (वनडे):

 गेंदें: 155
 रन: 156
 विकेट: 1
 स्ट्राइक रेट: 100.6
 औसत: 156

रोहित बनाम स्टार्क (वनडे):

 गेंदें: 151
 रन: 157
 विकेट: 3
 स्ट्राइक रेट: 104
 औसत: 52.3

स्टार्क अपनी बाएं हाथ की स्विंग और तेजी से बल्लेबाज़ों को चकित कर देते हैं. नई गेंद से उनका पहला स्पेल भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. ऐसे में मिचेल स्टार्क टीम इंडिया को शुरुआती झटके दे सकते हैं जिसे लेकर विराट कोहली और रोहित शर्मा को संभल कर अपनी पारी को आगे बढ़ाना होगा और इन्हें कोई मौका नहीं देना होगा. 

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारतीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

भारतीय टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.

