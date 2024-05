Video: प्लेऑफ में आरसीबी के पहुंचने पर इमोशनल हुए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, रिएक्शन Viral

kohli-Anusha reaction viral

Kohli- Anushka reaction on RCB Enter IPL Playoffs: आरसीबी टीम ने सीएसके (RCB vs CSK IPL 2024) को हराकर प्लेऑफ में क्वालीफाई कर लिया. सीएसके को बेंगलुरु ने 27 रनों से हराकर यह करिश्मा कर दिखाया. आरसीबी ने लगातार 6 मैच जीतकर आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाने में सफलता हासिल की है. बता दें कि जैसे ही सीएसके को हार मिली वैसे ही किंग कोहली (VIrat Kohli react on RCB Win) ने आक्रमक अंदाज में तो जश्न मनाया ही बल्कि कुछ देर के बाद वो भी काफी इमोशनल नजर आए थे. ऐसा होना भी लाजमी है. किसी को यकीन नहीं था कि आरसीबी ऐसा करिश्मा करने के बाद आईपीएल में क्वालीफाई करने में सफल हो जाएगी. वहीं, दर्शक दीर्घा में बैठीं उनकी वाइफ अनुष्का शर्म (Virat Kohli wife Anushka Sharma reaction) भी RC के प्लेऑफ (RCB in IPL 2024 Play Offs) में पहुंचने के बाद इमोशनल दिखीं. आईपीएल ने अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को भी शेयर किया है.