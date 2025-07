Rishabh Pant vs Harry Brook: मैं लालची नहीं हूं… हैरी ब्रूक ने जानबूझकर दिया ऐसा चैलेंज तो पंत से मिला करारा जवाब, Video

Viral video of Rishabh Pant vs Harry Brook : दूसरे टेस्ट मैच (IND vs ENG, 2nd Test) में भारत की दूसरी पारी में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 58 गेंद पर 65 रन की तूफानी पारी खेली, अपनी पारी में पंत ने 8 चौके और तीन छक्के लगाने में सफलता हासिल की. पंत जिस अंदाज में खेल रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि यह बल्लेबाज अपने शतक पर जल्दी पहुंच जाएगा. लेकिन शोएब बशीर की गेंद पर पंत आउट हो गए. पंत भले ही शतक पूरा नहीं कर पाए लेकिन अपनी पारी से फैन्स को झूमने का मौका जरूर दिया. वहीं, पंत जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो हैरी ब्रूक ने उन्हें उकसाने की भरपूर कोशिश भी की थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, जब पंत धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड गेंदबाजों की खबर ले रहे थे तो ब्रूक (Harry Brook) स्लिप में खड़े होकर उनकी बल्लेबाजी को देख रहे थे, इसी दौरान ब्रूक, पंत के पास आए और उन्हें उकसाने की कोशिश करने लगे. स्टंप माइक पर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई वह रिकॉर्ड हो गया. अब दोनों का यह वीडियो वायरल हो रहा है.

हुआ ये कि जब ऋषभ पंत तेजी से रन बना रहे थे तो स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैरी ब्रूक उनके पास आए और उनसे पूछा कि क्या वो सबसे तेज शतक लगाने के बारे में सोच रहे हैं? इस पर ऋषभ पंत ने पूछा कि टेस्ट क्रिकेट में क्या? ब्रूक ने कहा कि "55 गेंदों में सबसे तेज शतक मैनें ठोका है, तुम आज ये कर सकते हैं.

इसके बाद पंत ने जो जवाब दिया उसने फैन्स का दिल जीत लिया. पंत ने जवाब देते हुए कहा "लालची नहीं हूं. मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं. मैं बस टीम के बारे में सोच रहा हूं." इसके बाद हैरी ब्रूक बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं. इस वीडियो को फैन्स खूब पसंदं कर रहे हैं.

PANT × BROOK 😂🔥



- A Fun Banter between two Talents of Test Cricket. pic.twitter.com/R0CNwzChj3 — Johns. (@CricCrazyJohns) July 5, 2025

मैच की बात करें तो टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी छह विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित की और इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य दिया जिसने स्टंप तक तीन विकेट गंवाकर 72 रन बना लिए. स्टंप तक ओली पोप 24 और हैरी ब्रुक 15 रन बनाकर खेल रहे थे. भारतीय कप्तान शुभमन गिल (161 रन) ने दूसरी पारी में भी शतक जड़ा. गिल के शतक के अलावा केएल राहुल (55 रन), उप कप्तान ऋषभ पंत (65 रन) और रविंद्र जडेजा (नाबाद 69 रन) ने अर्धशतक जमाए.