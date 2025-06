Ishan Kishan: विकेटकीपर भारत का, बॉलर पाकिस्तान का, काउंटी क्रिकेट में 'भारत-पाक' क्रिकेट का दिखा अनोखा नजारा

Ishan Kishan Involved In Rare India-Pakistan Moment : भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच क्रिकेट रिश्ते ठीक नहीं है. दोनों टीमें अब एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेल रही है. हालांकि आईसीसी इवेंट में दोनों टीमों के बीच मुकाबला होता है लेकिन भारत-पाकिस्तान नियमित तौर पर एक दूसरे के खिलाफ मैच नहीं खेलते हैं. लेकिन काउंटी क्रिकेट में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसने फैन्स को चौंका कर रख दिया है. दरअसल, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) नाटिंघमशर के साथ काउंटी मैच खेलते हुए दिखे, काउंटी मैच के दौरान नाटिंघमशर की टीम में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास भी खेल रहे हैं.

बता दें कि काउंटी मैच मैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Video viral) हो गया है जिसमें मैच के दौरान, पाकिस्तानी गेंदबाज अब्बास ने यॉर्कशायर के सलामी बल्लेबाज एडम लिथ को एक लेंथ बॉल फेंकी और बल्लेबाज के बाहरी किनारे पर जाकर लगी. गेंद किशन की ओर उछली और उन्होंने स्टंप के पीछे कोई गलती नहीं की. अब्बास की गेंद पर एडम लिथ विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों लपके गए. इसके बाद दोनों क्रिकेटरों के गले मिलते हुए विकेट के गिरने का जश्न मनाया, यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और फैन्स जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

