IPL 2025: 'अब बहुत से लोग...', बेटे के प्रदर्शन पर भावुक हुए ऑटो ड्राइवर पिता और मां, विग्नेश पुथुर का भी पहला बयान आया सामने

Vignesh Puthur First Statement on IPL Debut for MI vs CSK: भारतीय क्रिकेट जगत के लिए अब तक अनजान रहे मुंबई इंडियंस के स्पिनर विग्नेश पुथुर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL ) के अपने पदार्पण मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ तीन विकेट झटक कर प्रभावित किया. मुंबई की टीम रविवार को खेले गये इस मैच को चार विकेट से हार गयी लेकिन केरल के 24 साल के वामहस्त स्पिनर ने अपनी काबिलियत से करिश्माई महेंद्र सिंह धोनी को भी प्रभावित किया. पुथुर को मैच के बाद धोनी से मिली तारीफ और शाबाशी लंबे समय तक याद रहेगी.

ऑटो रिक्शा चालक के बेटे पुथुर ने अब तक प्रथम श्रेणी या लिस्ट ए स्तर का मैच भी नहीं खेला है. केरल के इस चाइनामैन गेंदबाज ने अपने कौशल के साथ दृढ़ता और आत्मविश्वास से क्रिकेट की दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. पुथुर ने चेन्नई के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (53) के साथ शिवम दुबे (09) और दीपक हुड्डा (03) के अहम विकेट चटकाये.

विग्नेश पुथुर ने मैच के बाद कहा

पुथुर ने मैच के बाद टीम के अपने सम्मान समारोह में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार प्राप्त करने के बाद सितारों से सजे ड्रेसिंग रूम में मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं इन सभी खिलाड़ियों के साथ खेलूंगा.''

विग्नेश​​​​​​​ पुथुर के पिता सुनील कुमार ने कहा

‘‘हमने कभी नहीं सोचा था कि वह पहले मैच में ही खेलेगा. हम बहुत खुश हैं. हमने कभी नहीं सोचा था कि उसे आईपीएल अनुबंध मिलेगा. अब बहुत से लोग हमें बधाई देने के लिए कॉल कर रहे हैं और उम्मीद है कि वह सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा.''

विग्नेश​​​​​​​ पुथुर की मां बिंदु भी बेटे की सफलता से खुश है

बिंदु ने कहा, ‘‘ उसने कल शाम को फोन करके कहा था कि आज रात मुझे खेलने का मौका मिल सकता है. हम कल रात हर गेंद को देख रहे थे और उसने अच्छा प्रदर्शन किया. उसने मैच के बाद रात में लगभग साढ़े 12 बजे फोन किया था. '' पुथुर के बचपन के कोच विजयन ने मुंबई के प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे के साथ काम किया है. उन्होंने कहा, ‘‘उसके सामने बहुत समय है. उम्मीद है कि वह और भी बहुत सी ऊंचाइयां हासिल करेगा. वह बहुत अनुशासित है और उसने बाएं हाथ की कलाई की स्पिन जैसी कठिन कला पर कड़ी मेहनत की है.''

विग्नेश​​​​​​​ पुथुर ऐसा रहा है सफर

केरल के मल्लापुरम के पुथुर कालीकट विश्वविद्यालय के ‘पीटीएम गवर्नमेंट कॉलेज' पेरिन्थालमन्ना में अंग्रेजी साहित्य में एमए (परास्नातक) की पढ़ाई कर रहे हैं. उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते है जबकि उनकी मां एक गृहिणी हैं. केरल क्रिकेट लीग और तमिलनाडु प्रीमियर लीग में थोड़े समय के लिए खेलने के अलावा उन्होंने अब तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट का भी अनुभव नहीं है. स्थानीय लीग में पुथुर की प्रतिभा को देखकर मुंबई इंडियंस ने उन्हें टीम में लेने का मन बना लिया था. पुथुर के शिविर में शामिल होने के तुरंत बाद ही उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया. इस दौरान उन्हें कोचों से बातचीत करने से लेकर प्रशिक्षण सुविधाओं में एनालिटिक्स और डेटा विशेषज्ञों के साथ काम करने का मौका मिला. यहां से उनकी क्रिकेट यात्रा ने उड़ान भरी और पुथुर ने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी.