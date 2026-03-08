IND vs NZ, T20 World Cup Final: बहुत हुआ लंबा इंतजार, अबकी बार कुलदीप यादव का वार! जानें क्यों समय कर रहा मांग

T20 World Cup final, should India try Kuldeep Yadav: अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. आजके मैच में भारत की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन क्या होगी. क्या वरुण की जगह कुलदीप यादव को मौका मिलेगा. इसको लेकर अभी भी संशय के बादल छाए हुए हैं . लेकिन हाल के समय में वरुण ने जिस तरह की गेंदबाजी की है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इलेवन में कुलदीप को मौका मिल सकता है. कुलदीप, जिन्होंने अब तक खेले गए 54 T20I मैचों में 95 विकेट लिए हैं, फाइनल में भारत की प्लेइंग XI में वरुण चक्रवर्ती की जगह ले सकते हैं, और उनके स्पिन के चार ओवर बहुत अहम होंगे. दरअसल, T20 वर्ल्ड कप के पहले हाफ में वरुण ग्रुप स्टेज की एक अनसुलझी पहेली थे, उनकी कैरम बॉल डिफेंस को चीरकर निकल रही थी. वरुण की गुगली बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी लेकिन दूसरे हाफ में बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की और जमकर रन बनाए हैं.

बल्लेबाजों ने वरुण के खिलाफ निकाला तोड़

बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ पहले ड्राइव सीधे हाथ से शॉट खेलने लगे, जिससे वर्ल्ड नंबर 1 T20I बॉलर को अपनी लेंथ कम करने पर मजबूर होना पड़ा और चौड़ी लाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ा जो उनके लिए असफल रहा. सुनील गावस्कर ने एक मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स से कहा था.. "वह सही थे. वरुण की पेस में हाल ही में बहुत बड़ा बदलाव आया है. ग्रुप स्टेज में उनकी सिर्फ़ 2.7 परसेंट डिलीवरी 100-प्लस kph की स्पीड से हुईं, जबकि पिछले चार मैच में यह आंकड़ा 418 परसेंट बढ़ गया है." वरुण ने टूर्नामेंट में अब तक 8 मैचों में 13 विकेट लिए हैं, लेकिन हाल के मैचों में उनकी गेंदबाजी का असर कम होता दिखा है.

कुलदीप को मिलेगा मौका !

भारत के पास कुलदीप यादव के तौर पर एक बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर हैं जो बड़े मैच में कमाल कर सकता है. कुलदीप के पास अनुभव भी है. कुलदीप की सबसे बड़ी USP बीच के ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी करना है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप में कुलदीप ने अहमदाबाद के इसी मैदान पर मिडिल ओवरों में शानदार गेंदबाजी की थी. उनकी फ्लाइट और टर्न बड़े मैदान पर बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है. बल्लेबाज उनके खिलाफ बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच दे सकते हैं. ऐसे में आज कुलदीप के इलेवन में वापसी का मौका बन सकता है.