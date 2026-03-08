IND vs NZ, T20 Word Cup 2026: रिंकू नहीं तो क्या हुआ, समय पर मिला नया फिनिशिर, आज मचाएगा तहलका !

IND vs NZ, T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप के समय जब रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया था तो यह बात कही गई थी कि रिंकू फिनिशर की भूमिका में नजर आएंगे. लेकिन टी-20 वर्ल्ड कप में रिंकू को ज्याद मौके नहीं मिले, इसके बाद भी टीम इंडिया को एक नया फिनिशर मिला. वह कोई और नहीं बल्कि तिलक वर्मा हैं. तिलक ने एक फिनिशर के तौर पर इस टूर्नामेंट में अपना बेहतरीन खेल दिखाया और टीम को कई मौको पर जीत के करीब ले गए. एक समय तिलक की स्ट्राइक रेट को लेकर भी बातें हो रही थी लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी में बदलाव किए और एक नए फिनिशर के किरदार को निभाने में सफल रहे.

ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई पारी ने तिलक को बनाया भारत का नया फिनिशर

तिलक वर्मा टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ भारत की जीत में उनके रोल के लिए सुर्खियां बटोरी थी. वर्मा की सिर्फ़ 16 गेंदों पर नाबाद 44 रन की धमाकेदार पारी, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल थे, ने भारत को टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा स्कोर 256/4 तक पहुंचने में मदद की. इस परफॉर्मेंस ने न सिर्फ़ उनकी बैटिंग काबिलियत दिखाई, बल्कि टीम में एक फिनिशर के तौर पर नई भूमिका के लिए उनकी एडजस्ट करने की काबिलियत को भी दिखाया. वर्मा ने टॉप-ऑर्डर बैट्समैन और फिनिशर के बीच आसानी से बदलने की अपनी काबिलियत का क्रेडिट मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल में अपने अनुभव को दिया.

उन्होंने कहा कि "वह टीम की ज़रूरतों के हिसाब से पारी को स्थिर करने और स्कोर को तेज़ करने के बीच स्विच करने के आदी हैं."

इस फ्लेक्सिबिलिटी ने टीम मैनेजमेंट को बैटिंग ऑर्डर के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया, जिससे हार्दिक पंड्या जैसे दूसरे खिलाड़ियों को ज़्यादा आज़ादी से खेलने का मौका मिला.

गंभीर का मास्टरस्ट्रोक और तिलक बन गए भारत के नए फिनिशर

ज़िम्बाब्वे के खिलाफ मैच में तिलक को बैटिंग ऑर्डर में छठे नंबर पर भेजने का टैक्टिकल बदलाव एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ. उनकी तेज़ पारी और हार्दिक पंड्या के नाबाद 50 रन की वजह से सिर्फ़ 31 गेंदों में 84 रन की अटूट पार्टनरशिप हुई. इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने न सिर्फ़ भारत को एक ज़रूरी जीत दिलाई, बल्कि उनका नेट रन रेट भी काफ़ी बढ़ाया था. जिससे साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ हार के बाद उनकी सेमीफ़ाइनल की उम्मीदें ज़िंदा रहीं.

वर्मा के योगदान और खुद को ढालने की काबिलियत ने उन्हें भारत के T20 वर्ल्ड कप कैंपेन में एक अहम खिलाड़ी बना दिया है, फाइनल में तिलक वर्मा से एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद पूरा देश कर रहा है.