INDU19 vs BANU19: वैभव सूर्यवंशी से भिड़े बांग्लादेशी ज़वाद अबरार, जमकर हुई बहसबाजी, बीच मैच में हुआ बवाल

- भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी
- वैभव सूर्यवंशी ने 72 रन बनाकर अपना प्रदर्शन शानदार रखा और युवा क्रिकेटर के रूप में ध्यान आकर्षित किया
- वैभव सूर्यवंशी और बांग्लादेशी खिलाड़ी ज़वाद अबरार के बीच बहस हुई जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई
Vaibhav Suryavanshi vs Zawad Abrar: अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर है. इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी 72 रन बनाकर आउट हुए. भले ही वैभव शतक से चूक गए लेकिन उनकी बल्लेबाजी शानदार रही. वैभव ने जहां अपनी पारी से फैन्स का दिल जीता तो वहीं दूसरी ओर मैच के दौरान सूर्यवंशी और बांग्लादेशी ज़वाद अबरार के बीच बहस हुई जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है. हालांकि दोनों के बीच किस बात को लेकर कहासुनी हुई यह भी पता नहीं चला है लेकिन दोनों के बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझा जा सकता था कि दोनों एक दूसरे पर भड़क रहे हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, अंडर-19 विश्व कप में सबसे कम उम्र में 50+ का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज
बता दें कि मैच में बाबर आजम ने 72 रन की पारी खेली, अपनी 72 रन की पारी में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. सूर्यवंशी ने मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप में 50 से ज़्यादा रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं .उन्होंने यह कारनामा सिर्फ़ 14 साल और 296 दिन की उम्र में किया है. ऐसा कर सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के शाहिद उल्लाह कमाल को पीछे छोड़ दिया, जो 2014 में दुबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ़ फिफ्टी बनाते समय 15 साल और 19 दिन के थे. इस लिस्ट में पाकिस्तान के बाबर आज़म भी हैं, जिन्होंने 2010 में पामर्स्टन नॉर्थ में वेस्टइंडीज के खिलाफ़ 15 साल और 92 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था. इसके अलावा लिस्ट में अफगानिस्तान के परवेज़ मलिकज़ई (15 साल 125 दिन, 2016 में फिजी के खिलाफ़) और नेपाल के शरद वेसावकर (15 साल 132 दिन, 2004 में चटगांव में इंग्लैंड के खिलाफ़) भी शामिल हैं.
भारत प्लेइंग इलेवन
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, खिलान पटेल
बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन
एमडी रिफत बेग, ज़वाद अबरार, मोहम्मद अज़ीज़ुल हकीम तमीम (कप्तान), कलाम सिद्दीकी अलीन, मोहम्मद रिज़ान होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (विकेटकीपर), मोहम्मद समियुन बसीर रतुल, शेख पावेज़ जिबोन, अल फहद, साद इस्लाम रज़िन, इकबाल हुसैन इमोन
