वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में दुनिया के दिग्गजों को छोड़ा बहुत पीछे, 2026 में बना डाला ऐसा महारिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi: रीतेश की गेंदें बाउंड्री पार कर रही थीं, स्कोरबोर्ड भाग रहा था और वैभव सूर्यवंशी का बल्ला मानो 2026 का अपना अलग ही इतिहास लिख रहा था. सिर्फ टी20 में नहीं, बल्कि हर स्तर और हर फॉर्मेट में इस 15 वर्षीय बल्लेबाज ने जिस तरह रन और छक्कों की बरसात की है, उसने दुनिया भर के युवा बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है. साल 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो वैभव सूर्यवंशी दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा छक्के जड़े हैं.

खास बात यह है कि इनमें से 72 छक्के उन्होंने केवल आईपीएल 2026 में लगाए, जहां उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है. छक्कों की इस दौड़ में वैभव का दबदबा ऐसा है कि उनके आसपास भी कोई नजर नहीं आता. साल 2026 में सभी फॉर्मेट मिलाकर उनके नाम 161 छक्के दर्ज हैं. दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के रियान रिकेल्टन 99 छक्कों के साथ मौजूद हैं, जबकि फिन एलन भी 99 छक्के लगा चुके हैं. मिचेल मार्श के खाते में 95 छक्के हैं और भारत के ईशान किशन 89 छक्कों के साथ पांचवें नंबर पर हैं. आंकड़े साफ बताते हैं कि वैभव ने इस साल छक्के लगाने की परिभाषा ही बदल दी है.

यह उपलब्धि और भी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि वैभव ने यह सब अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए हासिल किया है. भारत अंडर-19, इंडिया ए, भारतीय सीनियर टीम, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली ट्रॉफी में ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने 2026 में अब तक 41 मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं.

रनों के मामले में भी वैभव पीछे नहीं हैं. 41 पारियों में उन्होंने 1798 रन बनाए हैं और उनका औसत 43.85 का रहा है. लेकिन उनकी पहचान सिर्फ रनों से नहीं बनती, बल्कि उस अंदाज से बनती है जिसमें वे गेंदबाजों पर हमला करते हैं. दिल्ली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ खेली गई 92 रन की पारी इसका ताजा उदाहरण है, जहां उन्होंने महज एक पारी में 7 चौके और 7 छक्के जड़कर विरोधी गेंदबाजों को पूरी तरह बेअसर कर दिया था.

15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक ऐसी तस्वीर गढ़ रहे हैं जिसमें साहस, आक्रामकता और रिकॉर्ड तोड़ने की भूख साफ दिखाई देती है. 2026 उनके लिए सिर्फ एक सफल साल नहीं, बल्कि वह मंच बन गया है जहां से दुनिया ने एक नए सुपरस्टार के उदय को करीब से देखा है.