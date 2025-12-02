SMAT 2025: वैभव सूर्यवंशी का तूफानी शतक, T-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

- वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में महाराष्ट्र के खिलाफ 58 गेंदों पर शतक बनाया
- वह 18 साल की उम्र से पहले तीन टी-20 शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं
- सूर्यवंशी ने 61 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाए, जिसमें सात छक्के और सात चौके शामिल थे
Vaibhav suryavanshi record: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तहलका मचा दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने केवल 58 गेंद पर शतक ठोक धमाका किया. अपनी शतकीय पारी के दौरान वैभव ने टी-20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वैभव सूर्यवंशी 18 साल की उम्र से पहले तीन T20 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने बिहार की ओर से खेलते हुए महाराष्ट्र के खिलाफ मैच में आतिशी बल्लेबाजी की और गेंदबाजों के होश उड़ा कर रख दिए. इसके अलावा सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के शतक जमाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.
Maiden SMAT century complete! ✅🔥💯 pic.twitter.com/hwJjmNF1QH— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 2, 2025
18 साल की उम्र से पहले सबसे ज़्यादा T20 शतक
3* – वैभव सूर्यवंशी (17 पारी)
2 – गुस्ताव मैकियॉन (11 पारी)
2 – आयुष म्हात्रे (10 पारी)
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|टीम
|रन
|गेंद
|उम्र
|Vs
|वेन्यू
|साल
|वैभव सूर्यवंशी
|बिहार
|108*
|61
|14 साल, 250 दिन
|महाराष्ट्र
|कोलकाता
|2 दिसंबर, 2025
|विजय ज़ोल
|महाराष्ट्र
|109
|63
|18 साल, 118 दिन
|मुंबई
|अहमदाबाद
|21 मार्च, 2013
|आयुष म्हात्रे
|मुंबई
|110*
|53
|18 साल, 135 दिन
|विदर्भ
|लखनऊ
|28 नवंबर, 2025
|आयुष म्हात्रे
|मुंबई
|104*
|59
|18 साल, 137 दिन
|आंध्र प्रदेश
|लखनऊ
|30 नवंबर, 2025
|शेख रशीद
|आंध्र प्रदेश
|100*
|54
|19 साल, 25 दिन
|अरुणाचल प्रदेश
|रांची
|19 अक्टूबर, 2013
महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में तीन विकेट पर 176 रन बनाए जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 61 गेंद पर नाबाद 108 रन की पारी खेली, अपनी पारी में वैभव ने 7 छक्के और 7 चौके लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 177 से ज्यादा का रहा. बता दें कि वैभव का टी-20 क्रिकेट में यह तीसरा शतक है.
वैभव सूर्यवंशी के T20 शतक
101 vs GT, जयपुर (2025)
144 vs UAE, दोहा (2025)
108* vs महाराष्ट्र, कोलकाता (2025)*
बता दें कि साल 2025 में वैभव ने तीसरा शतक ठोका है और अभिषेक शर्मा की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. अभिषेक ने टी-20 में इस साल तीन शतक ठोके हैं. वैभव ने 15 पारी में ही टी-20 में अपना तीसरा शतक ठोक दिया है.
2025 में सबसे ज़्यादा T20 शतक लगाने वाले भारतीय
3* - वैभव सूर्यवंशी (15 पारी)
3 - अभिषेक शर्मा (34 पारी)
2 - आयुष म्हात्रे (10 पारी)
2 - ईशान किशन (16 पारी)
तीन T20 शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|उम्र साल
|वैभव सूर्यवंशी
|14 साल, 250 दिन 2025
|तिलक वर्मा
|22 साल, 7 दिन 2024
|देवदत्त पडिक्कल
|22 साल, 96 दिन 2022
|यशस्वी जायसवाल
|जायसवाल 22 साल, 126 दिन 2024
|अहमद शहजाद
|22 साल, 127 दिन 2014
|उन्मुक्त चंद
|22 साल, 295 दिन 2016
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं