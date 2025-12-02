विज्ञापन
SMAT 2025: वैभव सूर्यवंशी का तूफानी शतक, T-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Vaibhav suryavanshi record in T20: महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार ने पहले बल्लेबाजी की  और 20 ओवर में तीन विकेट पर 176 रन बनाए जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 61 गेंद पर नाबाद 108 रन की पारी खेली,

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: Vaibhav suryavanshi का धमाका
  • वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में महाराष्ट्र के खिलाफ 58 गेंदों पर शतक बनाया
  • वह 18 साल की उम्र से पहले तीन टी-20 शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं
  • सूर्यवंशी ने 61 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाए, जिसमें सात छक्के और सात चौके शामिल थे
Vaibhav suryavanshi record: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025  में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तहलका मचा दिया है. वैभव सूर्यवंशी  ने केवल 58 गेंद पर शतक ठोक धमाका किया. अपनी शतकीय पारी के दौरान वैभव ने टी-20 क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वैभव सूर्यवंशी 18 साल की उम्र से पहले तीन T20 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने बिहार की ओर से खेलते हुए महाराष्ट्र के खिलाफ मैच में आतिशी बल्लेबाजी की और गेंदबाजों के होश उड़ा कर रख दिए. इसके अलावा सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के शतक जमाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. 

18 साल की उम्र से पहले सबसे ज़्यादा T20 शतक

3* – वैभव सूर्यवंशी (17 पारी)
2 – गुस्ताव मैकियॉन (11 पारी)
2 – आयुष म्हात्रे (10 पारी)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में  शतक लगाने वाले बल्लेबाज 

खिलाड़ी टीमरन गेंद  उम्र Vsवेन्यूसाल
 वैभव सूर्यवंशीबिहार108*6114 साल, 250 दिनमहाराष्ट्रकोलकाता2 दिसंबर, 2025
विजय ज़ोलमहाराष्ट्र1096318 साल, 118 दिनमुंबईअहमदाबाद 21 मार्च, 2013
आयुष म्हात्रेमुंबई 110* 5318 साल, 135 दिनविदर्भलखनऊ28 नवंबर, 2025
आयुष म्हात्रे मुंबई104* 5918 साल, 137 दिनआंध्र प्रदेशलखनऊ 30 नवंबर, 2025
शेख रशीद आंध्र प्रदेश 100* 5419 साल, 25 दिनअरुणाचल प्रदेश रांची19 अक्टूबर, 2013

महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार ने पहले बल्लेबाजी की  और 20 ओवर में तीन विकेट पर 176 रन बनाए जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 61 गेंद पर नाबाद 108 रन की पारी खेली, अपनी पारी में वैभव ने 7 छक्के और 7 चौके  लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 177 से ज्यादा का रहा. बता दें कि वैभव का टी-20 क्रिकेट में यह तीसरा शतक है. 

वैभव सूर्यवंशी के T20 शतक

101 vs GT, जयपुर (2025)
144 vs UAE, दोहा (2025)
108* vs महाराष्ट्र, कोलकाता (2025)*

बता दें कि साल 2025 में वैभव ने तीसरा शतक ठोका है और अभिषेक शर्मा की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. अभिषेक ने टी-20 में इस साल तीन शतक ठोके हैं. वैभव ने 15 पारी में ही टी-20 में अपना तीसरा शतक ठोक दिया है. 

2025 में सबसे ज़्यादा T20 शतक लगाने वाले भारतीय

3* - वैभव सूर्यवंशी (15 पारी)
3 - अभिषेक शर्मा (34 पारी)
2 - आयुष म्हात्रे (10 पारी)
2 - ईशान किशन (16 पारी)

तीन T20 शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

बल्लेबाज  उम्र साल
वैभव सूर्यवंशी14 साल, 250 दिन 2025
तिलक वर्मा 22 साल, 7 दिन 2024
देवदत्त पडिक्कल 22 साल, 96 दिन 2022
यशस्वी जायसवाल जायसवाल 22 साल, 126 दिन 2024
अहमद शहजाद22 साल, 127 दिन 2014
उन्मुक्त चंद 22 साल, 295 दिन 2016

