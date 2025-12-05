विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं बल्कि गूगल पर 2025 में ये क्रिकेटर हुआ सबसे अधिक सर्च

युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अपने डेब्यू के बाद से ही मैदान के अंदर और मैदान के बाहर छाए हुए हैं. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए यह साल शानदार रहा है. 2025 में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. आईपीएल 2025 में फिर भारत ए और आयु-समूह क्रिकेट में अपने बल्ले से जलवा दिखाने के चलते यह क्रिकेटर 2025 में गूगल पर भारत की सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली शख्सियत बन गया.

महज 14 साल की उम्र में सूर्यवंशी यकीनन भारतीय क्रिकेट में सबसे चर्चित युवा बल्लेबाज बनकर उभरे हैं. आईपीएल 2025 की शुरुआत से पहले ही फैंस के बीच बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को लेकर चर्चा थी. लेकिन जब उन्होंने सिर्फ 35 गेंद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाया और सबसे कम उम्र के आईपीएल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो हर घर में सिर्फ उन्हीं की बात होने लगी. आईपीएल में गुजरात के खिलाफ उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए केवल 38 गेंदों में 101 रन बनाए थे. उनकी विस्फोटक पारी में 11 छक्के और सात चौके शामिल थे.

वैभव के कारनामे सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने बीते दिनों राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत ए का प्रतिनिधित्व करते हुए, संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 32 गेंदों में शतक लगाया था. इस दौरान उनके बल्ले से 15 छक्के और 11 चौक आए थे.

घरेलू क्रिकेट में भी सूर्यवंशी छाए रहे और बिहार के लिए अपनी चमक बिखेरते रहे. उन्हें 2025-26 रणजी ट्रॉफी के शुरुआती दो मैचों के लिए टीम का उप-कप्तान बनाया गया था. रणजी में वह प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे कम उम्र के उप-कप्तान बने थे. साथ ही वैभन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना जलवा दिखाया. उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार के लिए 61 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाए. वैभन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने.

गूगल ट्रेंड्स के 'ईयर इन सर्च 2025' के अनुसार, सूर्यवंशी भारत की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों की सूची में सबसे ऊपर है. इसके बाद लिस्ट में पंजाब किंग्स और दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले एक और युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य हैं. आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. जबकि गुंटूर के 21 वर्षीय शेख रशीद भी शीर्ष पांच में शामिल हैं. महिला विश्व कप विजेता जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना शीर्ष 10 में हैं.

2025 के लिए भारत की समग्र ट्रेंडिंग खोजों में, आईपीएल सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद Google जेमिनी है. एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और प्रो कबड्डी लीग शीर्ष पांच में हैं.

दरअसल, महिला विश्व कप 2025 में दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले खेल टूर्नामेंटों में से एक रहा. जैसा कि अपेक्षित था, आईपीएल सबसे अधिक खोजा जाने वाला खेल आयोजन रहा, जबकि एशिया कप - भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान के बाहर तनाव के कारण - दूसरे स्थान पर रहा.

यह भी पढ़ें: IPL 2026: संजू सैमसन के बाद किसे मिलेगी राजस्थान रॉयल्स की कमान? रियान पराग ने कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

यह भी पढ़ें: जेम्स एंडरसन बनाम मिचेल स्टार्क: 101 टेस्ट के बाद किसका रिकॉर्ड है दमदार?