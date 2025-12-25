विज्ञापन
छक्के-चौकों की बरसात, 70 सेकेंड के Video में देखें वैभव सूर्यवंशी के 190 रनों की तूफानी पारी के हाइलाइट्स

रांची में खेले गए इस मैच में बिहार में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 574 रन बनाए. इस मैच में बिहार की ओर से तीन बल्लेबाजों ने तूफानी शतक जमाए. वैभव सूर्यवंशी ने 190 रनों की तूफानी पारी खेली, देखें इस पारी के हाइलाइट्स.

वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को 190 रनों की तूफानी पारी खेली है.
  • 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में 84 गेंदों पर 190 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के शामिल थे.
  • सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक पूरा किया, वैभव की इस तूफानी पारी के हाइलाइट्स देखें 70 सेकेंड के वीडियो में.
  • इस मैच में बिहार ने 50 ओवर में 574 रन बनाए, जिसमें तीन बल्लेबाजों ने शतक जमाए थे.
रांची:

Vaibhav Suryavanshi Inning Highlights: भारतीय क्रिकेट के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को बिहार की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों पर 190 रनों की पारी खेली. वैभव की इस पारी में 15 छक्के शामिल हैं. इस 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने अरुणाचल प्रदेश के कमजोर गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. सूर्यवंशी ने केवल 36 गेंदों में शतक पूरा किया. वैभव की इस तूफानी पारी के हाइलाइट्स का एक वीडियो सामने सामने आया है. 70 सेकेंड के इस वीडियो में वैभव के तूफान को देखा जा सकता है. 

वैभव सूर्यवंशी के 190 रनों की तूफानी पारी के हाइलाइट्स

वैभव ने बनाया रिकॉर्ड, कुछ ही घंटों बाद दो और तेज शतक बने

इस तरह से वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं. भारतीय रिकॉर्ड पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह के नाम है, जिन्होंने 2024 में इसी टीम के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था. हालांकि इसी मैच में कुछ ही घंटों बाद सकीबुल गनी ने 32 गेंदों पर शतक लगा कर सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया. साथ ही बुधवार को ही झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने 33 गेंदों पर शतक पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया. 

सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में लिस्ट ए शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने

सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 15 छक्कों के अलावा 16 चौके भी जड़े. उन्होंने यह कारनामा यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मिली हार से केवल तीन दिन के बाद किया. सूर्यवंशी के नाम अब सबसे कम उम्र में लिस्ट ए शतक लगाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

बिहार ने 397 रनों से अरुणाचल प्रदेश को हराया

रांची में खेले गए इस मैच में बिहार में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 574 रन बनाए. इस मैच में बिहार की ओर से तीन बल्लेबाजों ने तूफानी शतक जमाए. वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन, कप्तान सकीबुल गनी ने 128 रन तो आयुष लोहारुका ने 116 रनों की पारी खेली. इसके अलावा प्रियांशु सिंह ने 77 रनों की पारी खेली.

575 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी अरुणाचल प्रदेश की टीम 42.1 ओवर में 177 रन बनाकर आल आउट हो गई. टीम की ओर से कोई फिफ्टी या सेंचुरी नहीं लगी.

