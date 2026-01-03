विज्ञापन
SA U19 vs IND U19: यूथ ODI में सबसे कम उम्र के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी, ऐसा कर तोड़ दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi: वैभव ने यूथ वनडे में कप्तान के तौर पर इतिाहस रच दिया. वैभव यूथ ODI के इतिहास में सबसे कम उम्र में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

Vaibhav Suryavanshi became youngest captain in Youth ODIs
  • वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल 282 दिन की उम्र में भारत U19 टीम की कप्तानी करते हुए यूथ वनडे में इतिहास रच दिया
  • वैभव ने पाकिस्तान के अहमद शहजाद के यूथ वनडे में सबसे कम उम्र के कप्तान बनने के रिकॉर्ड को तोड़ा
  • वैभव 16 साल की उम्र से पहले किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल U19 मैच में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर बने
SA U19 vs IND U19: वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 टीम पहले यूथ वनडे में साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम के खिलाफ मैच में उतरी है. मैदान पर उतरते ही वैभव ने यूथ वनडे में कप्तान के तौर पर इतिाहस रच दिया. वैभव यूथ ODI के इतिहास में सबसे कम उम्र में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. वैभव ने 14 साल 282 दिन की उम्र में पहली बार अंडर 19 टीम की कप्तानी की है. ऐसा कर वैभव ने पाकिस्तान के अहमद शहजाद के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अहमद शहजाद ने यूथ वनडे में 15 साल और 141 दिन की उम्र में कप्तानी की थी. इसके अलावा वैभव 16 साल का होने से पहले किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल U19 मैच में टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. बता दें कि वैभव से पहले सबसे कम उम्र के भारतीय कप्तान यूथ वनेडे में  अभिषेक शर्मा थे, जिन्होंने साल 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 16 साल और 105 दिन की उम्र में भारत की कप्तानी की थी. 

यूथ ODI में सबसे कम उम्र के कप्तान

  1. वैभव सूर्यवंशी – 14 साल 282 दिन
  2. अहमद शहजाद – 15 साल 141 दिन
  3. मेहदी हसन मिराज – 15 साल 284 दिन
  4. फरहान जाखिल – 15 साल 302 दिन
  5. एम्बिशस मुदुमा – 15 साल 351 दिन

SA U19 vs IND U19 के बीच मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच में वैभव बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाए और केवल 11 रन बनाकर आउट हुए, वैभव ने 12 गेंद पर 11 रन की पारी खेली जिसमें दो चौके शामिल रहे.

टीमें:

भारत U19 (प्लेइंग XI): आरोन वर्गीस, वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, मोहम्मद एनान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल

साउथ अफ्रीका U19 (प्लेइंग इलेवन): जोरिक वान शल्कविक, अदनान लागाडियन, मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेसन राउल्स, अरमान मनैक, पॉल जेम्स, बैंडिले मबाथा, लेथाबो फाहलामोहलाका (विकेटकीपर), जे जे बैसन, बयांदा मजोला, एनटांडो सोनी

