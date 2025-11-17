विज्ञापन
विशेष लिंक

वैभव सूर्यवंशी का पारा पहुंचा सातवें आसमान पर, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अंपायर से भिड़े, जमकर हुआ बवाल

पाकिस्तान की पारी के 10वें ओवर की पहली गेंद पर माज सादाकत का हैरत भरा कैच नेहाल वढेरा ने बाउंड्री पर लपका, नमन धीर ने बाउंड्री पर रिले कैच पूरा किया. लेकिन इस कैच को लेकर बवाल मच गया.

Read Time: 3 mins
Share
वैभव सूर्यवंशी का पारा पहुंचा सातवें आसमान पर, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अंपायर से भिड़े, जमकर हुआ बवाल
Vaibhav Suryavanshi angry reaction viral IND A vs PAK A: सूर्यवंशी का फूटा गुस्सा
  • एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा
  • वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में तीन छक्के और पांच चौकों की मदद से 45 रन बनाए
  • मैच के दौरान बाउंड्री पर लपके गए कैच को लेकर भारतीय खिलाड़ियों और अंपायर के बीच बहस हुई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Vaibhav Suryavanshi Angry on Umpire, IND vs PAK:  एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके लगाते हुए 45 रन बनाए.  भले ही भारतीय ए टीम को हार का सामना करना पड़ा लेकिन वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से दिल जीत लिया. पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में जहां वैभव 45 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं, मैच के दौरान अंपायर पर भड़कते हुए भी नजर आए जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, भारत ने पहले खेलते हुए 136 रन का स्कोर किया था.

Latest and Breaking News on NDTV

पाकिस्तान ने 13.2 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने बवाल मचा दिया.  मैच के दौरान बाउंड्री पर लपके गए एक कैच को लेकर भारतीय खिलाड़ी अंपायर से बहस करते हुए नजर आए. 

Latest and Breaking News on NDTV

कैच को लेकर मचा बवाल

हुआ ये कि पाकिस्तान की पारी के 10वें ओवर की पहली गेंद पर माज सादाकत का हैरत भरा कैच नेहाल वढेरा ने बाउंड्री पर लपका, नमन धीर ने बाउंड्री पर रिले कैच पूरा किया.  दरअसल, बाउंड्री पर नेहाल वढेरा ने भागते-भागते कैच लपका और जब उनको लगा कि कैच लेकर वो बाउंड्री लाइन को टच कर जाएंगे तो उन्होंने पास में खड़े नमन धीर को गेंद उछाल दिया. ऐसे में नमन ने बिना कोई गलती किए गेंद को कैच कर लिया. लेकिन इसके बाद भी अंपायर ने पाक बल्लेबाज को आउट नहीं दिया. जिसके बाद भारतीय खिलाड़ी गुस्से से लाल हो गए. भारतीय खिलाड़ी इस कैच को क्लीन बता रहे थे. 

वैभव सूर्यवंशी को भी आया गु्स्सा

जब अंपायर ने कैच नहीं दिया तो वैभव सूर्यवंशी भी अपने साथी खिलाड़ियों के साथ अंपायर से बहस करने लगे. सूर्यवंशी का अंपायर के साथ बहस करते हुए वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों के बहस करने के बाद भी अंपायर अपने फैसले पर कायम रहे और भारतीय खिलाड़ियों को नियम समझाने लगे. 

क्या है रिले कैच का नियम

मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की ओर से  रिले कैच को लेकर नियम बनाया गया जिसमें कहा गया है कि अगर कोई खिलाड़ी कैच लेता है और बाउंड्री के लाइन को पार करते हुए गेंद दूसरे खिलाड़ी को उछाल देता है और दूसरा खिलाड़ी कैच ले लेता है. लेकिन जिसने गेंद को दूसरे खिलाड़ी के पास फेंका है उसे भी कैच होने से पहले बाउंड्री लाइन के अंदर आना होगा, अगर वह खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर ही रहता है तो फिर बल्लेबाज को नॉट आउट माना जाएगा.

नेहाल वढेरा के मामले में भी ऐसा हुआ, जब धीर ने कैच पूरा किया तो वढेरा मैदान के अंदर वापस नहीं आए थे.  इसलिए, थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज के पक्ष में फैसला सुनाया था और बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया था लेकिन उस दौरान भारतीय खिलाड़ी इस नियम को समझ नहीं पा रहे थे और अंपायर से बहस कर रहे थे. हालांकि कुछ देर के बाद नियम समझ आने के बाद खिलाड़ियों ने अपना गुस्सा त्याग दिया. लेकिन मैच के दौरान इस ड्रामे ने माहौल बनाकर रख दिया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaibhav Suryavanshi, India, Pakistan, Naman Dhir, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now