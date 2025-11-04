वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश मचाएंगे धमाल, राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया 'ए' टीम का ऐलान

Vaibhav Suryavanshi in Rising Stars Asia Cup India A Team Announced: किशोर बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी और आईपीएल स्टार प्रियांश आर्य को मंगलवार को जितेश शर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए टीम में इस महीने के अंत में दोहा में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए शामिल किया गया. 14-23 नवंबर तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में इंडिया ए को ओमान, यूएई और पाकिस्तान ए के साथ ग्रुप बी में रखा गया है, जबकि ग्रुप ए में बांग्लादेश ए, हांगकांग, अफ़ग़ानिस्तान ए और श्रीलंका ए शामिल हैं.

इंडिया ए 14 नवंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने के बाद 16 नवंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ए से खेलेगा.

जितेश, जो वर्तमान में भारतीय टीम के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से भरी टीम की अगुवाई करेंगे, जिसमें 14 वर्षीय सूर्यवंशी भी शामिल हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त क्षमता दिखाई है. जितेश आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा थे. तीसरे टी20 मैच में संजू सैमसन की जगह शामिल किए गए 32 वर्षीय जितेश ने होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 22 रन बनाए और भारत ने मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी.

बीसीसीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, "सीनियर पुरुष चयन समिति ने कतर में होने वाले एशियाई क्रिकेट परिषद के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम का चयन किया है. यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा."

इस साल की शुरुआत में आईपीएल मैच में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से 101 रन बनाकर पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर बनने के बाद सूर्यवंशी एक बार फिर सभी की नज़रों में होंगे. उन्होंने पिछले महीने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत अंडर-19 यूथ टेस्ट मैच में भी शतक जड़ा था.

युवा शीर्ष क्रम के बल्लेबाज प्रियांश ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए अपने प्रदर्शन और सितंबर में कानपुर में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच हुए अनौपचारिक वनडे में शतक लगाने के बाद टीम में जगह पक्की की है. इसके अलावा, टीम में 26 वर्षीय उभरते हुए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले नागालैंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में तमिलनाडु के लिए हैट्रिक ली थी.

राइजिंग स्टार्स एशिया कप टीम को पहले इंडिया इमर्जिंग के नाम से जाना जाता था, जो मुख्य रूप से एक अंडर-23 टूर्नामेंट था. हालांकि, अधिकांश देशों के पास भारत जैसा मजबूत अंडर-23 कार्यक्रम नहीं है और उन्होंने खुली टीमें भेजी हैं. इस साल, भारत ने भी टीम में युवा और वरिष्ठ खिलाड़ियों का मिश्रण शामिल करके ऐसा ही किया है.

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान) (विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा.

स्टैंड-बाय खिलाड़ी: गुरनूर सिंह बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी, शेख रशीद