Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के धुरंधर वैभव सूर्यवंशी के 14 बड़े कारनामे, रिकॉर्ड और इतिहास के सहारे पूरे साल चमकता रहा सितारा

Vaibhav Suryavanshi Top 14 Performence: साल 2025 के ख़त्म होने से पहले बिहार क्रिकेट के उगते सूरज वैभव सूर्यवंशी साल के डूबते सूरज को बड़े ही स्टाइल से अलविदा कह रहे हैं. इस साल वैभव सूर्ववंशी लगातार सुर्ख़ियों में छाये रहे और गूगल पर सर्च किये जाने वाले खिलाड़ियों में टॉप पर रहे. बिहार के मोतिहारी के इस छोटे-से जीनियस वैभव सूर्यवंशी की उम्र के अभी 15 साल होने में भी तीन महीने का वक्त बाकी है. लेकिन 14 के वैभव ने पिछले दो साल के ही छोटे से करियर में कम से कम 14 ऐसे कारनामे किये हैं जो जो किसी क्रिकेटर का ख़्वाब हो सकता है.

1.) साल खत्म होने से पहले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को बच्चों को दिये जानेवाले सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. बतौर क्रिकेटर ये सम्मान हासिल करने वाले वो संभवत: पहले क्रिकेटर हैं.

Meet the newest recipient of the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, the highest civilian honor for children. Vaibhav Sooryavanshi 👏👏💗 pic.twitter.com/2gr8N64ToP — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 26, 2025

अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर इस पुरस्कार हासिल करने का गौरव शतरंज के ग्रैंडमास्टर आर प्रग्गानंधा, आर वैशाली और वन्तिका अग्रवाल जैसी चैंपियन खिलाड़ियों ने ने हासिल किया है. 14 साल के वैभव के 14 कारनामे

2.) दूसरे नंबर पर उनके दो दिनों पहले लिस्ट-A में लगाये शतक की गिनती कर सकते हैं. साल के ख़त्म होने से पहले यंगिस्तान की शान वैभव सूर्यवंशी (14 साल 272 दिन; 24 दिसंबर, 2025) ने पाकिस्तान के जहूर इलाही (15 साल 209 दिन, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स, 1986) का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. उनकी इस पारी की तारीफ़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन से लेकर शिखर धवन तक ने की और फ़ैन्स ने भी सूर्यवंशी को बहुत सराहा.

That was special from Vaibhav Suryavanshi. 36-ball century and a massive 190 in the Vijay Hazare Trophy. Well played 👏 pic.twitter.com/locYxoAj4W — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) December 24, 2025

3.) वैभव ने अपनी विजय हज़ारे की अपनी इस तूफ़ानी पारी में 84 गेंदों पर 190 रन बनाये. उन्होंने इस पारी में 16 चौके और 15 छक्के लगाकर अरुणाचल के गेंदबाज़ों के छक्के छुड़ा दिये. वैभव ने 226.19 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की.



4.) तकरीबन 8 महीने पहले इसी साल 19 अप्रैल को जयपुर के मैदान पर लखनऊ टीम के ख़िलाफ़ IPL के अपने पहले ही मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने टॉप क्रिकेट की दुनिया में धमाकेदार एंट्री मारी. जयपुर में लखनऊ के ख़िलाफ़ ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के पहले ओवर की चौथी ही गेंद को बिहार के वैभव ने एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाकर सबको दंग कर दिया.

वैभव सूर्यवंशी के इस एक छक्के ने उन्हें दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नज़रों में ला दिया. बांये हाथ के रॉकेट बैटर वैभव ने उस पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाकर 20 गेंदों पर 34 रन बनाए.

5.) IPL की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने के 10 दिनों के अंदर ही गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की टीम के ख़िलाफ़ वैभव ने सिर्फ़ 35 गेंदों पर IPL के इतिहास का सबसे तेज़ भारतीय शतक जड़ दिया.

6.) गुजरात के ख़िलाफ़ वैभव का टी-20 में शतक सबसे युवा 14 साल की उम्र के खिलाड़ी का शतक साबित हुआ. वैभव के शतक ने IPL में दुनिया के सबसे तेज़ 30 गेंदों पर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के शतक की याद भी ताज़ा कर दी.



7.) गुजरात जायंट्स के ख़िलाफ़ शतकीय पारी में वैभव ने 7 चौके और 11 छक्के लगाए और मुरली विजय के 11 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली.

8.) 14 साल के वैभव ने IPL 2025 की अपनी आख़िरी पारी भी बड़े ही स्टाइल से ख़त्म की- 33 गेंदों पर 57 रन बनाए और चेन्नई के ख़िलाफ़ राजस्थान ने शानदार जीत दर्ज की. ब्रॉडकास्टर “Gen Bold vs Gen Gold” कैंपेन चलाते रहे और वैभव उसका पोस्टर बॉय बन गए.



9.) लिस्ट-A और IPL में सबसे युवा बैटर के तौर पर डेब्यु करने का रिकॉर्ड बना चुके वैभव 2024 में 12 साल 284 दिनों की उम्र के साथ मुंबई के ख़िलाफ़ रणजी खेलने उतरे और युवराज सिंह से कम उम्र में रणजी खेलने के मामले में आगे निकल गए. वैभव भारत के दूसरे सबसे युवा रणजी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए.

10.) गूगल सर्च 2025 की जो ताज़ा लिस्ट सामने आई है उसमें वैभव सूर्यवंशी भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे हैं. जबकि, पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी ज्यादा सर्च किए गए हैं. सिर्फ़ एक महीने गूगल सर्च की बात करें विराट कोहली शतकों के सहारे पूरी दुनिया में छाये रहे हैं.

पिछले एक महीने में विराट 6.2 मिलियन लोगों ने सर्च किया जबकि वैभव सूर्यवंशी को 1.2 मिलियन लोगों ने और इसी वजह से वैभव ट्रेंड में टॉप करते रहे. सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के मामले में वैभव की तुलना भी विराट से होने लगे तो ये हैरान कर देनेवाला आंकड़ा है.

11.) इसी साल वैभव ने सिर्फ़ 13 साल की उम्र में IPL की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स के लिए 1.1 करोड़ रुपये की डील हासिल की और ऐसा करने वाले वो दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए.

12.) कमाल की बात है कि इतनी कम उम्र में वैभव ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के ख़िलाफ़ 58 गेंदों पर 104 रनों की शतकीय पारी खेली और सुर्ख़ियों में छा गए. ये किसी भारतीय की ये सबसे तेज़ और दुनिया भर में अंडर-19 का ये दूसरा सबसे तेज़ शतक साबित हुआ.

13.) वैभव सूर्यवंशी हर स्तर के क्रिकेट में कारनामे करते रहे. अंडर-19 एशिया कप 2024 और 2025 में में उनके बल्ले ने कई कारनामे किये. 2024 के अंडर-19 एशिया कप की फ़ाइनल तक पहुंचने वाली टीम में उन्होंने 44 के औसत से 176 रन बनाये.

साल 2025 के एशिया कप अंडर-19 में उन्होंने 32 गेंदों पर UAE के ख़िलाफ़ शतकीय पारी खेली और सिर्फ़ 42 गेंदों पर 144 रन ठोक डाले.

14.) वैभव की पहचान वैसे तो वाइट बॉल क्रिकेट के धुरंधर माने जाते हैं. लेकिन उनके नाम बिहार के अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में नाबाद 332 रनों की पारी खेलकर ये दिखा दिया कि उनमें बड़ी पारी खेलने का धैर्य भी है. वैसे साल ख़त्म होने से पहले वैभव को एक और विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी का मैच खेलना है जहां फिर से वो कोई कारनामा करें तो किसी को शायद ही कोई हैरानी हो.