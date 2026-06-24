इंग्लैंड में भारतीय ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज नहीं कर पाएंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें क्या है वजह

Eng vs Ind, Vaibhav Sooryavanshi to use separate dressing room: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए इंग्लैंड दर्शक बेताब है, इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टीम 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज से पहले वैभव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, वैभव भारतीय टीम के साथ ड्रेसिंग रूम का चेंजिंग रूम साझा नहीं कर पाएंगे. उनके लिए अलग से चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी. 'द गार्डियन' की एक रिपोर्ट के अनुसार भले ही वैभव सूर्यवंशी भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होंगे, लेकिन इंग्लैंड के अपने पहले इंटरनेशनल टूर पर 'सुरक्षा कारणों' से उन्हें एक अलग चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करना होगा. इंग्लैंड सीरीज आईसीसी से मंज़ूर इवेंट है, इसलिए रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी के 'सेफ़गार्डिंग प्रोसीजर' (सुरक्षा नियम) को वैभव सूर्यवंशी के लिए लागू करने होंगे.

वैभव सूर्यवंशी के लिए अलग से चेंजिंग रूम

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि आईसीसी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दोनों ही 16 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को बड़ों के लिए बने चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते हैं. इसलिए, सूर्यवंशी के लिए सभी वेन्यू पर अलग सुविधाएं होंगी, सभी वेन्यू पर उनके माता-पिता भी उनके साथ रहेंगे.

इंग्लैंड सीरीज आईसीसी का एक इवेंट है और इसमें काउंसिल के साथ-साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के भी सुरक्षा नियम लागू होंगे. जिसके तहत यह फैसला किया जा रहा है.

वैभव के माता-पिता भी रहेंगे साथ में

दूसरी ओर बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को सीनियर टीम के माहौल में धीरे-धीरे ढलने में मदद की ज़रूरत है. उन्होंने बोर्ड के उस फ़ैसले के बारे में बताया जिसके तहत वैभव के माता-पिता को इस महीने के आखिर में आयरलैंड और इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल दौरे पर उनके साथ जाने की इजाज़त दी गई है. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय T20 टीम में चुना गया है. उन्हें इस दौरे पर 7 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं, पहले आयरलैंड के खिलाफ भारत को 2 मैच खेलने हैं इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाएगी.

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला- टी-20-ले-स्ट्रीट (1 जुलाई),

दूसरा टी-20- मैनचेस्टर (4 जुलाई),

तीसरा टी-20- नॉटिंघम (7 जुलाई),

चौथा टी-20-ब्रिस्टल (9 जुलाई)

पांचवां टी-20- साउथेम्प्टन (11 जुलाई)

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