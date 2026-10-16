PM मोदी ने किया 15 साल के खिलाड़ियों का जिक्र, सुनते ही खिलखिला उठे वैभव सूर्यवंशी, रिएक्शन वायरल

दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों के भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया. इस मौके पर भारत के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी भी मौजूद थे. सूर्यवंशी एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, जिसने गोल्ड मेडल जीता था. समारोह के दौरान, पीएम मोदी ने एक शानदार भाषण दिया. उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे 15 साल के युवा खिलाड़ी एशियाई खेलों जैसे बड़े मंचों पर देश के लिए पदक जीत रहे हैं. यह सुनकर सूर्यवंशी के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो देखने लायक थी.

सम्मान समारोह के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की. उन्होंने ऐची-नागोया एशियाई खेलों में बने नए रिकॉर्ड्स और हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया. भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने विशेष रूप से उन 15 और 17 साल के खिलाड़ियों का जिक्र किया, जिन्होंने इन खेलों में भारत के लिए पदक जीते. हालांकि उन्होंने सूर्यवंशी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस जिक्र के साथ ही कैमरे का फोकस इस युवा भारतीय क्रिकेटर पर चला गया.

उन्होंने कहा कि, 'इस बार एशियाई खेलों में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ऐसे थे जिनकी उम्र महज 15 से 17 साल थी. इतनी कम उम्र में, इन खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है. उन्होंने देशवासियों का दिल जीत लिया है. इससे पता चलता है कि सफलता के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है. खेलों में, कम उम्र से शुरुआत करना एक अतिरिक्त फायदा देता है.' पीएम मोदी की यह बात सुनकर सूर्यवंशी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई.

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'इसलिए, हमारी कोशिश है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान कम उम्र में ही कर ली जाए. हम 5 से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा को पहचानने और उन्हें ट्रेनिंग देने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. आने वाले वर्षों में, 'खेलो इंडिया' और 'इमर्जिंग खेलो इंडिया' के जरिए हजारों नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.'

प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में देश की महिला खिलाड़ियों की विशेष रूप से प्रशंसा की. उन्होंने कहा 'साथियों, मैं विशेष रूप से अपनी बेटियों की तारीफ करना चाहूंगा. भारत ने जो 85 मेडल जीते हैं, उनमें से 38 पदक हमारी महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं, और इनमें 11 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं. ये पदक सिर्फ कोई संख्या नहीं हैं. यह एक नए भारत की तस्वीर है.'

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