USA U19 vs IND Under-19: वैभव सूर्यवंशी का फ्लॉप शो, दो मेगा रिकॉर्ड मिस, शुभमन गिल का स्तर अभी बहुत ऊपर

भारतीय जूनियरों ने जिंबाब्वे में वीरवार से शुरू हुए अंडर-19 विश्व कप में अपने अभियान का आगाज कर दिया है, लेकिन आतिशी तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) इस बार अमेरिका के खिलाफ असर नहीं ही छोड़ सके. अमेरिका अंडर-19 (Under-19 World Cup) के खिलाफ महज 108 रनों का पीछा करते हुए वैभव सिर्फ 2 ही रन बनाकर बहुत ही अटपटे अंदाज में आउट हो गए. और इसी के सही वैभव एक दो नहीं, बल्कि दो बड़े रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. हालांकि, यह भी साफ है कि ये दोनों रिकॉर्ड देर सबेर उनके हाथों बचने बिल्कुल भी नहीं जा रहे. लेकिन वैभव के चाहने वालों को हैरानी है कि इतना बड़ा तूफानी बल्लेबाज होने के बावजूद वह सीनियर कप्तान शुभमन गिल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके.

अमेरिका के खिलाफ चूके वैभव !

इस मैच में वैभव को यूथ क्रिकेट में विराट के रनों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 6 और एक हजार रन बनाने के लिए 27 रन की दरकार थी. पारी से पहले 973 रन पर अटके वैभव पहले मैच में 2 रन पर ही आउट हुए, तो वह कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से 8, तो यूथ क्रिकेट में हजार रन पूरे करने से 25 रन दूर रन गए. बहरहाल, मेगा इवेंट में अब जबकि भारत को आगे कई लीग मैच खेलने हैं, तो ये दोनों ही रिकॉर्ड सूर्यवंशी के हाथों बचने नहीं ही जा रहे, लेकिन हैरानी का बात यह है कि वैभव बहुत ही तूफानी अंदाज में कई पारियों खेलने के बावजूद गिल का सुपर से ऊपर रिकॉर्ड नहीं ही तोड़ सके.

कौन छीनेगा शुभमन गिल की गद्दी?

वैभव अपने तूफानी अंदाज से पूरे क्रिकेट जगत में प्रसिद्ध होने के बावजूद अंडर-19 में वह कारनामा नहीं ही कर सके या उससे आगे नहीं ही निकल सके,, जो जूनियर क्रिकेट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने किया हुआ है. जब भारत के लिए अंडर-19 विश्व कप में सबसे तेज हजार रन पूरे करने की आती है, तो इस मामले में वर्तमान सीनियर कप्तान शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं. और कोई भी दूसरा क्रिकेटर उनके आस-पास नहीं है. गिल ने यह कारनामा करने के लिए सिर्फ 13 पारियां लीं, तो दूसरे नंबर पर काबिज उन्मुक्त चंद ने सिर्फ 17 पारियों में यूथ क्रिकेट में एक हजार रन पूरे किए. वहीं, वैभव अमेरिका के खिलाफ पहले मैच तक 18 पारियां खेल चुके हैं.

विजय जोल हैं सभी के बॉस!

सबसे तेज हजारी से अलग जब बात अंडर-19 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों की आती है, तो इसमें कभी कर्नाटक के लिए खेलने वाले और भारतीय जूनियर की कप्तानी कर चुके विजय जोल ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. अब यह देखना होगा कि वैभव सूर्यवंशी इस पूर्व लेफ्टी बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं. चलिए जानिए कि फिलहाल अंडर-19 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष भारतीय छह भारतीय बल्लेबाज कौन हैं:-

नाम रन

विजय जोल 1,404

यशस्वी जायसवाल 1,386

तन्मय श्रीवास्तव 1,316

उन्मुक्त चंद 1,149

शुभमन गिल 1,149

सरफराज खान 1080



