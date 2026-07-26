'यह सपने के सच होने जैसा है', जिम्बाब्वे में ऐसा क्या मिला? जिससे गदगद हो गए वैभव सूर्यवंशी, बताई दिल की बात

भारत का जिम्बाब्वे दौरा समाप्त हो चुका है. दोनों टीमों के बीच खेले गए तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला 26 जुलाई 2026 को हरारे में खेला गया. जहां भारतीय टीम 35 रनों से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) रहे. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने 81 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से नवाजा गया. मैच के बाद उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'टीम की तरफ से अच्छा खेलकर अच्छा महसूस कर रहा हूं. मैच के लिए हमारी तैयारी अच्छी थी. यहां पर खेलना मुझे अच्छा लगता है. यहां पहले भी मैं अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुका हूं. कप्तान और कोचों ने मेरी काफी मदद की. टी20 मुकाबले में मुझसे जो हो सकता है. तीनों मुकाबलों में मैं वही करने का प्रयास कर रहा था. जिससे मैं टीम को अच्छी शुरुआत दिला सकूं. अभ्यास के दौरान जो मैं करता हूं. बस मैच के दौरान उसी को दोहराने का प्रयास करता हूं. यह सपने के सच होने जैसा है. 'मैन ऑफ द मैच' और 'मैन ऑफ द सीरीज' दोनों एक साथ मिला है.'
आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वैभव ने 165.30 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन
आखिरी के टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर चला. उनकी शानदार बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान भारत की तरफ से पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 49 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 165.30 की स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से आठ चौके और चार बेहतरीन छक्के देखने को मिले. मैच के दौरान उन्हें विपक्षी टीम के गेंदबाज मधेवेरे ने अपना शिकार बनाया. एवंस ने उनका कैच पकड़ा.
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