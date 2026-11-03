छक्कों की बारिश कराने वाला वैभव सूर्यवंशी का बैट, दुकान पर कितने का मिलता है?

महज 15 साल की उम्र में अपनी बल्लेबाजी से दुनिया भर में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी हर मैच के साथ नए-नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है. वैभव की बल्लेबाजी में सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि यह बल्लेबाज बड़े से बड़े गेंदबाजोें को खिलाफ चौके और छक्के की बरसात करने में पीछे नहीं रहता है. यही कारण है कि इस 15 साल के बल्लेबाज की तारीफ पूरी दुनिया कर रहा है. युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपने बेखौफ शॉट्स और आसानी से बाउंड्री पार कराने की अपनी क्षमता से क्रिकेट फैंस को काफी प्रभावित किया है, फैंस के बीच अक्सर एक सवाल उठता है, वह किस बल्ले का इस्तेमाल करते हैं?

रिपोर्ट्स के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी जिस बैट का इस्तेमाल करते हैं, जो पेशेवर क्रिकेटरों के बीच सबसे लोकप्रिय ब्रांडों में से माना जाता रहा है. वैभव जिस बल्ले से खेलते हैं वह हाई-ग्रेड इंग्लिश विलो का है. जिसे खास तौर पर पावर-हिटिंग और आक्रामक शॉट्स खेलने के लिए ही बनाया गया है.

कीमत 50,000 से ₹1 लाख या उससे अधिक हो सकती है

पेशेवर क्रिकेटरों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले बल्ले आमतौर पर उनकी पसंद के हिसाब से ही बनाए जाते हैं. जिसकी कीमत ₹50,000 से लेकर ₹1 लाख से भी ज्यादा की हो सकती है. वहीं, बाजार में मिलने वाले इस तरह के बल्ले, जो इस समय वैभव सूर्यवंशी इस्तेमाल करते हैं. उसकी कीमत आमतौर पर विलो ग्रेड और स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर ₹20,000 से ₹50,000 के बीच हो सकती है.

वैभव के बल्ले की खासियत

बल्ला जिसे वैभव इस्तेमाल करते हैं. उसकी खासियत है बल्ले पर उभरी मोटे किनारों, बड़े 'स्वीट स्पॉट' और हल्के वजन. जिससे वैभव खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ चौके और छक्के की बरसात करने में सफल रहते हैं. इसी की मदद से वह लंबे-लंबे छक्के जड़ पाते हैं, जिसने उन्हें भारत ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाने लगा है.

राइजिंग एशिया कप 2026 और दिसंबर में नजर आएंगे

वैभव सूर्यवंशी अब राइजिंग एशिया कप 2026 में खेलते नजर आएंगे जो वहीं, दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भी खेलते हुए दिख सकते हैं. राइजिंग एशिया कप 2026 में भारत ए की टीम अपना पहला मैच 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलेगी. वहीं, पाकिस्तान के साथ 22 नवंबर को भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा. इसके अलावा भारत ए का तीसरा मैच 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ होगा.

इंडिया ए की टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उपकप्तान), रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अरशद खान

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