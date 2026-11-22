पाकिस्तान ए और भारत ए के बीच मैच के दौरन एक ऐसी घटना हुई जिसने फैन्स की सांसें अटका दी थी. दरअसल 15 साल के वैभव सूर्यवंशी फील्डिंग के दौरान अपने साथी खिलाड़ी विप्रज निगम से टकरा गए. आपस में टकरा जाने के बाद वैभव दर्द से कराह रहे थे. हालांकि कुछ ही समय में वैभव अपने दर्द को भुलाकर फील्डिंग करते हुए नजर आए लेकिन फैन्स के मन में यह संदेह पैदा कर दिया कि क्या वैभव पूरी तरह से फिट हैं. हालांकि जिस तरह से वैभव फील्डिंग कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है.
हुआ ये कि हर्षित राणा की एक लेंथ गेंद को माज सदाकत ने ऑन-साइड की तरफ की ओर खेला, गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री की ओर गई, जहां, वैभव ने गेंद को पकड़ने की कोशिश की, गेंद को पकड़ने की कोशिश में वैभव साथी खिलाड़ी विप्रज निगम से टकरा गए. दोनों खिलाड़ियों के टक्कर को देखकर ऐसा लगा कि यह एक बड़ा हादसा है लेकिन जिस तरह से वैभव ने चोट को भुलाकर फील्डिंग शुरू कि उसने फैन्स को राहत दी.
🔴VIPRAJ NIGAM, WHAT WERE YOU TRYING TO DO WITH VAIBHAV SURYAVANSHI? 🤯 - Vaibhav ran to save the ball from going over the boundary. - But Vipraj Nigam dived to stop the ball, and his leg hit Vaibhav's head during the dive. HOPEFULLY, VAIBHAV HASN'T SUFFERED ANY INJURY. 👀 https://t.co/UH8SYnF8IR— Sam (@cricsam02) November 22, 2026
मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पाकिस्तान के खिलाफ हर्षित राणा काफी जोश में नजर आए हैं और पाक बल्लेबाजों को डरा कर रखा हुआ है. ये खबर लिखे जाने तक पाक के 3 विकेट गिर गए थे.
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