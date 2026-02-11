T20 World Cup 2026: पाकिस्तान का यह बॉलर है या जेवलीन थ्रोअर?, श्रीलंका के फैंस ने ऐसे ली चुटकी, वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम

Fans React on Usman Tariq Bowling Action T20 World Cup 2026: 10 फरवरी 2026 को कोलंबो में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान और अमेरिका (USA) के बीच मैच के दौरान पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक (Usman Tariq Bowling Action) का गेंदबाजी एक्शन फिर चर्चा में आ गया. उनके अनोखे अंदाज़ ने मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है.
फैंस ने ली चुटकी, वीडियो वायरल
मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद यूएसए (USA) और श्रीलंका के दर्शक उस्मान तारिक के ‘रुककर गेंद डालने' वाले अंदाज की नकल करते दिखाई दिए. कई प्रशंसकों ने उनके एक्शन की तुलना टेनपिन बॉलिंग या फुटबॉल में पेनल्टी किक से की. इस दौरान बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए और लोगों ने मजाकिया टिप्पणियां भी कीं.
USA & Sri Lanka fans accused Usman Tariq of chucking in stadium🤣🤣🤣🤣— Rajiv (@Rajiv1841) February 10, 2026
Whenever he plays, either player themselves or fans accuse him for chucking, he should be banned. Period!! pic.twitter.com/lxsWYPzABF
विशेषज्ञों ने उठाए तकनीकी सवाल
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि बिना रन-अप के मोमेंटम के, केवल हाथ के झटके से गेंद की रफ्तार 20-25 किमी प्रति घंटा बढ़ाना क्या नियमों के दायरे में संभव है?
What do you make of Usman Tariq's bowling action? Would you consider it chucking? #PAKvsAUS #Aakashvani #Cricket— Aakash Chopra (@cricketaakash) February 1, 2026
Checkout the full video here: https://t.co/TFBVBihRT6 pic.twitter.com/ulbpklyVpm
इससे पहले पूर्व भारतीय खिलाड़ी श्रीवत्स गोस्वामी ने भी उनके एक्शन की तुलना फुटबॉल से करते हुए कहा था कि वहां पेनल्टी के दौरान ‘स्टटर स्टेप' (रुककर किक लेने) की अनुमति नहीं है.
पहले भी उठ चुके हैं एक्शन पर सवाल
उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर इससे पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के दौरान उन्हें दो बार संदिग्ध एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया था. हालांकि बाद में बायोमैकेनिकल टेस्ट के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी.
Usman Tariq is clearly a chucker.— Incognito (@Incognito_qfs) January 31, 2026
How can someone with that kind of bowling action is allowed to bowl in international cricket??
Cameron Green is so angry, he is literally saying Usman Tariq is a world class premium chucker from Pakistan. 😂 pic.twitter.com/OcbwpxbZBv
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज के दौरान भी उनका नाम चर्चा में आया था, जब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने आउट होने के बाद मैदान पर ‘चकिंग' का इशारा कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. इस तरह उस्मान तारिक का गेंदबाजी एक्शन एक बार फिर बहस और विवाद का विषय बन गया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं