USA vs PAK: "मैं हल्का मनोरंजन हासिल करने के लिए...", पाकिस्तान की हार के बाद उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कही यह बड़ी बात

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में वीरवार को पाकिस्तान की क्रिकेट के नवजात अमेरिका के हाथों हार केबाद जहां पूरा पाकिस्तान गम में डूब गया है, तो भारतीय फैंस मस्त हैं, तो अफगानी भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं. इस मैच के परिणाम के बाद एकदम से ही मानो टूर्नामेंट में रोमांच एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया. आम से लेकर खास तक पाकिस्तान की अमेरिका के हाथों मिली हार की चर्चा कर रहे हैं. वीरवार रात खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 160 का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन अमेरिका मैच को न केवल टाई कराने में सफल रही, बल्कि उसने सुपर ओवर में मैच जीतकर क्रिकेट जगत तो दांत तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया.

