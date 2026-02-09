विज्ञापन
संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने PCB को पत्र लिखकर लगाई फटकार, पाकिस्तान के दोहरे रवैये की खुल गई कलई

T20 World Cup Boycott Row: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सलाह के बाद 2 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बहिष्कार की घोषणा की थी.

India-Pakistan Controversy

IND vs PAK LIVE, T20 World Cup Controversy Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि अन्य कारणों से हमेशा चर्चा में बना रहता है। टी20 विश्व कप 2026 में 15 फरवरी को प्रस्तावित भारत-पाकिस्तान मैच का हाल भी कुछ ऐसा ही है. बांग्लादेश के समर्थन में भारत के साथ खेलने से पाकिस्तान के इनकार के बाद दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों के बीच 15 फरवरी को होने वाले मैच को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई है.भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर रविवार को एक आईसीसी-पीसीबी-बीसीबी की एक उच्चस्तरीय बैठक लाहौर में हुई थी. यह बैठक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुई, जो पांच घंटे से ज्यादा चली. बैठक में पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी, आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम मौजूद थे. इस बैठक में आईसीसी ने विवाद खत्म करने और भारत-पाकिस्तान मैच कराने को लेकर प्रयास किए.

संयुक्त अरब अमीरात बोर्ड ने PCB को लगाई फटकार

यूएई क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी है जिसमें पाकिस्तान को याद दिलाया कि जब PCB को सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मदद की थी. पाकिस्तान को एसोसिएट देशों के लिए खड़ा होना चाहिए

बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मौजूदगी ने इस मुद्दे को और अहम बना दिया. अमीनुल इस्लाम का लाहौर पहुंचना इस बात का संकेत माना गया कि आईसीसी समझौते की दिशा में सभी संबंधित बोर्ड्स को एक मंच पर लाना चाहता है। सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश बोर्ड्स की राय कई मुद्दों पर एक जैसी रही.

आईसीसी का मुख्य फोकस इस संकट को बढ़ने से रोकना है, क्योंकि भारत-पाकिस्तान मैच सिर्फ एक क्रिकेट मुकाबला नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू इस मैच से आता है। ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन और वैश्विक व्यूअरशिप—सब कुछ इस एक मैच के इर्द-गिर्द घूमता है। अगर पाकिस्तान इस मुकाबले से हटता है, तो आईसीसी के ब्रॉडकास्ट पैकेज की वैल्यू पर सीधा असर पड़ेगा.  इसका नतीजा यह होगा कि कम रेवेन्यू के कारण पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत सभी सदस्य बोर्ड्स को मिलने वाले सालाना भुगतान पर असर पड़ेगा.

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने लाहौर में आईसीसी के सीनियर अधिकारियों के साथ लंबी और अहम बैठक के बाद अगले 24 घंटों में भारत के खिलाफ अपने ग्रुप-स्टेज मैच के बॉयकॉट पर अंतिम रुख साफ करने का फैसला किया है। पीसीबी अंतिम फैसला लेने से पहले पाकिस्तान की सरकार से सलाह ले सकता है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सलाह के बाद 2 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बहिष्कार की घोषणा की थी.

