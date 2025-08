VIDEO: टीम इंडिया में नहीं मिली जगह तो श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पहुंचा भारतीय स्टार

Umesh Yadav Attends Bhasma Aarti At Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple: भारतीय टीम से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वह भस्म आरती में शामिल हैं और भक्ति भाव में तल्लीन हैं.

ANI के एक वीडियो को साझा करते हुए उनके चाहने वाले @CricCrazyDeepak नाम के फैन ने लिखा है, ' भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव ने श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दिव्य भस्म आरती में पूजा-अर्चना की और पवित्र मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त किया.'

Indian cricketer Umesh Yadav offers prayers at the divine Bhasma Aarti of Shri Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple, seeking blessings at the sacred shrine.



