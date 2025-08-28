'100 प्रतिशत गारंटी नहीं है...' एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच हो पाएगा या नहीं, UAE क्रिकेट बोर्ड ने बताया

UAE cricket board on IND vs PAK match in Asia Cup: एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने उन चिंताओं को खारिज कर दिया है कि भारत आगामी एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैचों का बहिष्कार कर सकता है. एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा, इस बार एशिया कप यूएई में आयोजित होगा. एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में खेलेगाी. भारत और पाकिस्तान के बीच महाकाबला 14 सितंबर को होना है, दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को और तीसरा मुकाबला अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी. ( Emirates Cricket Board assures the high-voltage match, IND vs PAK)

ईसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुभान अहमद (UAE Chief Operating Officer Subhan Ahmed) ने कहा कि "विश्व स्तरीय क्रिकेट अनुभव सुनिश्चित करने के लिए टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों पर हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाले बोर्डों ने एशिया कप 2025 में भागीदारी की पुष्टि करने से पहले अपनी-अपनी सरकारों से पूर्व अनुमति हासिल कर ली थी."

कोई भी 100 प्रतिशत गारंटी नहीं दे सकता लेकिन

उन्होंने कहा, "हालांकि कोई भी 100 प्रतिशत गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हमें विश्वास है कि भारतीय टीम, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, उन्होंने यह भी कहा कि फैन्स की ओर से किसी प्रकार की बहिष्कार की कोई धमकी नहीं मिली है. पहले भी फैन्स हमेशा से क्रिकेट को राजनीति से अलग रखते आए हैं, और इस बार भी हमें यही उम्मीद है."

ऑनलाइन टिकट धोखाधड़ी का शिकार होने से बचे

अहमद ने फैन्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से भी आगाह किया और खुलासा किया कि आधिकारिक बिक्री शुरू होने से पहले ही नकली एशिया कप टिकट बेचे जा रहे थे. उन्होंने कहा, "एशियाई क्रिकेट परिषद और ईसीबी को सोशल मीडिया पर एक अलर्ट जारी करना पड़ा जिसमें फैन्स को सलाह दी गई थी कि बिक्री शुरू होने के बाद ही आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से टिकट खरीदें. " उन्होंने पुष्टि की कि एक टिकट एजेंसी के साथ बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में उचित कीमतों पर बिक्री शुरू हो जाएगी.

दर्शकों की व्यवस्था के बारे में, अहमद ने कहा कि "दुबई में भारतीय और पाकिस्तानी फैन्स को अलग करने के लिए अधिकारियों से कोई निर्देश नहीं मिला है, और वे हमेशा की तरह एक साथ बैठेंगे. हालांकि, शारजाह के अधिकारियों ने निर्देश दिया था कि त्रिकोणीय सीरीज के दौरान अफ़ग़ान और पाकिस्तानी फैन्स को अलग-अलग बैठाया जाए.

कोई भव्य उद्घाटन समारोह नहीं होगा

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि फैन्स के लिए वीज़ा प्राप्त करने की सामान्य यूएई (UAE) प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जबकि केवल खिलाड़ियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है. सीओओ ने पुष्टि की कि एशिया कप 2025 का कोई भव्य उद्घाटन समारोह नहीं होगा, और टूर्नामेंट सादे तरीके से शुरू होगा."