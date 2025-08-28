'वो लोग बस...', आशीष विद्यार्थी बॉलीवुड की प्रार्थना सभाओं पर हुए आगबबूला, खोल दिया इंडस्ट्री का काला सच

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर आशीष विद्यार्थी (Ashish Vidyarthi) ने कुछ समय पहले बॉलीवुड की बड़ी कड़वी सच्चाई से पर्दा हटाया था. आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी की मौत हो जाने पर अक्सर स्टार्स सफेद कपड़े और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर आते हैं. ऐसे में एक्टर ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार ऐसा देखा तो उन्हें बहुत अजीब लगा. एक्टर ने बताया कि कैसे स्टार्स लोग किसी की मय्यत पर भी प्रोफेशनल बनते हैं. इस बात को बताते हुए आशीष ने साल 1997 में हुई फिल्म डायरेक्टर मुकुल आनंद की प्रेयर मीट का किस्सा याद किया और बॉलीवुड का पूरा राज खोलकर रख दिया था.

आशीष विद्यार्थी ने बताया प्रेयर मीट में क्या होता है?

आशीष विद्यार्थी (Ashish Vidyarthi) ने बताया था, 'मुकुल मौत से पहले सलमान खान और संजय दत्त के साथ फिल्म दस बना रहे थे. हम शूटिंग के लिए अमेरिका गए थे. मैं पहली बार अमेरिका गया था, जब हम वापस आए तो मुकुल की मौत हो गई. मैं उस वक्त नया-नया था. मैं मुंबई में अभी तक भी प्रेयर मीट में नहीं गया था. जब मैं पहली बार वहां गया तो मैंने देखा सभी लोग सफेद कपड़े पहने और काला चश्मा लगाए हुए थे. मैं रंगीन कपड़ों में था और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था. जब लोग प्रेयर मीट से जाने लगे तो स्थिति और भी अजीब हो गई. मुझे बाहर निकलते हुए बहुत बुरा लग रहा था, फिर एक ने मुझे कोहनी से छुआ और कहा कि बहुत खेद है. चलो अगली डेट्स पर बात करते हैं'.

आशीष विद्यार्थी ने जताई हैरानी

आशीष विद्यार्थी ने आगे बताया, 'मैंने उनकी बात सुनी और नीचे सिर झुकाए, हाथ जोड़कर उन्हें जवाब दिया, बाहर निकला तो मैं हैरान रह गया, देखा कि यहां क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम किसी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े नहीं होते तो हमें दुख नहीं होता है, यहां सब लोग एक पेशेवर के तौर पर दुख मना रहे थे, यह बिल्कुल ऐसा था, जैसे आप अस्पताल में हैं और मैं पूछता हूं सब ठीक है? और फिर फुसफुसाना शुरू कर देता हूं'. एक्टर ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने के ट्रेंड पर भी कटाक्ष किया. एक्टर ने कहा, 'आजकल चलन है ओम शांति, जल्दी चले गए'. एक्टर ने कहा कि यह सब चीजें उनकी समझ से बाहर हैं.