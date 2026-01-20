U19 World Cup: किसके नाम है सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, टीम इंडिया को छोड़ा पीछे

U19 World Cup, South Africa Create History: साउथ अफ्रीका ने तंजानिया के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के 14वें मुकाबले में 329 रन से जीत दर्ज की. यह अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है. हाई परफॉर्मेंस ओवल में खेले गए ग्रुप-डी के इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 397 रन बनाए. इसके जवाब में तंजानिया सिर्फ 68 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत के मामले में टीम इंडिया को पीछे छोड़ दिया है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई के नाम है जिसने 20 जनवरी 2002 को केन्या के विरुद्ध 430 रन से जीत हासिल की थी. जबकि इससे पहले दूसरे स्थान पर टीम इंडिया थी, जिसने 22 जनवरी 2022 को युगांडा के खिलाफ मुकाबला 326 रन से जीता था. साउथ अफ्रीका अब भारत को हटाकर तीसरे स्थान पर आ गई है.

बात अगर मुकाबले की करें तो हाई परफॉर्मेंस ओवल में खेले गए ग्रुप-डी के इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 397 रन बनाए. इस टीम के लिए जोरिच वान शाल्कविक और अदनान लगैडियन ने 7.5 ओवरों में 58 रन की साझेदारी की. जोरिच वान शाल्कविक ने 34 गेंदों में 5 छक्कों और 2 चौकों के साथ 47 रन बनाए, जबकि अदनान ने 31 गेंदों में 32 रन की पारी खेली.

टीम ने 93 के स्कोर तक सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. यहां से कप्तान मोहम्मद बुलबुलिया और जेसन रॉवल्स ने तीसरे विकेट के लिए 176 गेंदों में 201 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. मोहम्मद बुलबुलिया 108 गेंदों में 11 बाउंड्री के साथ 108 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जेसन ने 101 गेंदों में 5 छक्कों और 10 चौकों के साथ 125 रन की नाबाद पारी खेली. इनके अलावा, पॉल जेम्स ने 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 46 रन बनाए.

विपक्षी खेमे से सिम्बा म्बाकी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि खालिदी जुमा और अल्फ्रेड डेनिययल ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. इसके जवाब में तंजानिया 32.2 ओवरों में महज 68 रन पर सिमट गई. इस टीम ने 13 के स्कोर तक अपने 4 विकेट खो दिए थे. यहां से लक्ष बकरानिया ने सिम्बा म्बाकी के साथ पांचवें विकेट के लिए 26 रन जुटाए, लेकिन इस जोड़ी के टूटते ही टीम फिर से लड़खड़ा गई.

सिम्बा म्बाकी ने 17 रन, जबकि एक्रे पास्कल ह्यूगो ने नाबाद 12 रन टीम के खाते में जोड़े, लेकिन तंजानिया को शर्मनाक हार से बचा नहीं सके. साउथ अफ्रीका की तरफ से बुयांडा माजोला और जेसन रोल्स ने 2-2 विकेट निकाले. यह साउथ अफ्रीका की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत रही, जबकि तंजानिया को लगातार दूसरी शिकस्त झेलनी पड़ी है.

